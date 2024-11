Christina Haack fand Dreharbeiten mit Ex Joshua anstrengend

Das Trennungsdrama zwischen Christina Haack (41) und ihrem Noch-Ehemann Joshua Hall geht in die nächste Runde. Gegenüber Entertainment Tonight verriet die Immobilienmaklerin, dass die Dreharbeiten ihrer neuen Reality-Serie "The Flip Off" mit ihrem Ex-Partner alles andere als lustig waren. Das Filmen der HGTV-Show hatte bereits begonnen, als das Paar im Juli die Scheidung aufgrund von "unüberbrückbaren Differenzen" einreichte. "Wenn jemand von dir verunsichert ist und dich nicht gewinnen sehen will, dann ist das wirklich ein Dämpfer für alles", erklärte Christina.

Die Dreharbeiten für "The Flip Off" sollen außerdem schwierig gewesen sein, da Josh auf Tarek El Moussa (43), den ersten Ex-Mann der 41-Jährigen, eifersüchtig war, gegen den die Renovierungsexpertin zusammen mit Josh hätte antreten sollen. Laut Christina seien die Ängste allerdings unbegründet gewesen: "Tarek und ich haben unsere eigene Dynamik und manche könnten sie als Flirten bezeichnen. Für mich ist es wie eine Art Geschwister-Ding." Zudem ist auch Tareks neue Frau, der ehemalige Selling Sunset-Star Heather El Moussa (37), ebenfalls Teil der Show. Die vermisst den Immobilienmakler ebenso wenig. "Ich will nicht gemein sein, aber es war irgendwie schön, ihn gehen zu sehen", gestand Heather gegenüber dem Nachrichtenmagazin.

In der Vergangenheit kam es schon zu vielen Streitigkeiten zwischen dem Ex-Paar. Seit ihrer Trennung richtet Josh immer wieder hohe finanzielle Forderungen an die US-amerikanische Reality-TV-Bekanntheit. Zuletzt reichte der Unternehmer eine Unterhaltsforderung von rund 60.000 Euro monatlich ein. Leider wird der Rosenkrieg auch in Zukunft noch weitergehen: Bei ihrer Hochzeit im Jahr 2022 verzichtete das Paar nämlich auf einen Ehevertrag, weshalb die Aufteilung des Vermögens vor Gericht geklärt werden muss.

Anzeige Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae und Tarek El Moussas, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Instagram / cassieschienle Christina Hall mit ihrer Familie im September 2022

Anzeige Anzeige