Dwayne Johnson gerührt von Begegnung mit krebskranker Frau

Dwayne "The Rock" Johnson (52) hat am vergangenen Dienstag in einem Target-Laden in New Jersey einen berührenden Moment erlebt. So traf der Schauspieler vor Ort auf eine Frau, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs im vierten Stadium erkrankt ist. "Wie geht es dir?", fragte Dwayne die Frau, die ihm mit einem tapferen Lächeln antwortete: "Bauchspeicheldrüsenkrebs im vierten Stadium, da kann man nichts machen." Sie reichten sich die Hände, und auf die Frage, ob sie ein Foto machen möchte, sagte sie: "Ich würde mich sehr freuen." "Ich bin eine Kriegerin", fügte sie hinzu, worauf Dwayne entgegnete: "Du bist eine Kriegerin."

Während seines Besuchs traf Dwayne auch auf eine Mutter, die ihm ihr kleines Baby in die Arme legte. Er hielt das Kind liebevoll und posierte für Fotos, während er scherzhaft mit dem kleinen Jungen interagierte. Später teilte Dwayne ein Video dieser Begegnungen auf Instagram und schrieb dazu: "Ich musste anhalten und einen Moment mit dieser wunderschönen KRIEGERIN verbringen. 'Wir müssen weiterkämpfen.' Amen. Bleib stark und kämpfe weiter." Er fügte hinzu: "Dann, Sekunden später, reicht mir eine Mama ihr süßes kleines Baby. So hektisch und chaotisch das alles auch war – es wurde mir hier klar, wie unvorhersehbar und dennoch schön das Leben wirklich ist."

Dwayne ist nicht nur für seine Actionrollen in Hollywood bekannt, sondern auch für seine herzliche und bodenständige Art im Umgang mit Fans. Oft überrascht er seine Anhänger mit spontanen Gesten und nimmt sich Zeit für persönliche Begegnungen. Der ehemalige Wrestler, der seine Karriere in der WWE begann, hat sich zu einem der beliebtesten Schauspieler der Welt entwickelt. Sein Mitgefühl und seine Authentizität machen ihn zu einem Vorbild für viele. Durch solche Momente zeigt Dwayne, wie wichtig ihm zwischenmenschliche Beziehungen sind und wie er seine Bekanntheit nutzt, um anderen Hoffnung und Stärke zu schenken.

Getty Images Dwayne Johnson, November 2024

Getty Images Paul Heyman, Dwayne "The Rock" Johnson und Roman Reigns bei WrestleMania XL, 2024

