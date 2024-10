Dwayne "The Rock" Johnson überrascht bei WWE "Bad Blood"

Dwayne "The Rock" Johnson (52) sorgte am Samstagabend für eine sensationelle Überraschung bei der WWE-Veranstaltung "Bad Blood". Während die Wrestler Roman Reigns (39) und Cody Rhodes (39) ihren Sieg über Solo Sikoa und Jacob Fatu in der State Farm Arena in Georgia feierten, ertönte plötzlich die berühmte Einzugsmusik von The Rock. Die Menge tobte, als Dwayne, der lange Zeit dem Wrestling-Ring ferngeblieben war, plötzlich auftauchte. Bereits im April hatte Dwayne sein großes Comeback bei "WrestleMania 40" gefeiert. Mit seinem unerwarteten Auftritt bei "Bad Blood" unterstrich er nun seine Rückkehr in die Welt des Wrestlings mit voller Wucht, wie TMZ berichtet.

Cody hielt gerade den Championship-Gürtel triumphierend über seinem Kopf, als Dwayne mit seinem eigenen Titel – dem legendären "People's Champion"-Gürtel – in den Ring marschierte. Mit ernstem Blick fixierte er Cody und zählte mit seinen Fingern stumm von drei herunter. Ohne weitere Worte verschwand er zunächst wieder aus der Arena. Nach dem Event ergriff Dwayne das Mikrofon und richtete sich an die Fans: "The Rock fühlt eine Menge über das, was er gerade gesehen hat. In den letzten sechs Monaten ist viel Mist passiert. Ihr wollt wissen, was der Endgegner darüber denkt? Der Endgegner wird es euch sagen, aber nur, wenn der Endgegner bereit ist, es zu sagen." Seine rätselhaften Worte ließen die Fans gespannt zurück.

Es ist kein Geheimnis in der WWE-Welt, dass zwischen Dwayne und Cody seit Längerem böses Blut herrscht – passend zum Namen der Veranstaltung "Bad Blood". Dwayne, der einst versuchte, sein Wrestling-Pseudonym abzulegen, um sich auf seine Schauspielkarriere zu konzentrieren, scheint nun wieder voller Leidenschaft für den Ring zu brennen. Fans spekulieren bereits über ein mögliches Aufeinandertreffen der beiden bei "WrestleMania 41". Hintergrund der Fehde sollen persönliche Spannungen zwischen den beiden Superstars sein, die sich über die letzten Monate aufgebaut haben. Viele erinnern sich noch an frühere Begegnungen und hoffen nun auf ein episches Duell, das die WWE-Geschichte prägen könnte.

Getty Images Cody Rhodes im Januar 2023

Getty Images Dwayne Johnson bei WrestleMania 2024

