Kate Moss weinte bei einem Oben-ohne-Shooting mit 15 Jahren

Kate Moss (50) gehört heute zu den erfolgreichsten Models überhaupt. Doch aller Anfang ist schwer – vor allem, wenn man bei Karrierestart eigentlich noch ein Kind ist. So war Kate gerade einmal 15 alt, als sie für ein großes Modemagazin ein Shooting absolvieren sollte. Im Podcast "Fashion Neurosis with Bella Freud" erzählt die Britin jetzt, wie unwohl sie sich damals fühlte, weil sie oben ohne posieren sollte. "Ich wollte nie oben ohne sein. Ich habe geweint. Und ich musste darüber hinwegkommen, denn der Fotograf sagte: 'Wenn du das nicht machst, werde ich dich für den nächsten Job nicht buchen'", erinnert Kate sich.

Sie habe sich nicht nur wegen des Drucks, sondern auch wegen ihrer körperlichen Merkmale unwohl gefühlt, denn ein Muttermal auf der Brust habe ihr gar nicht gefallen, so Kate. Selbstvertrauen aufzubauen, sei so schwierig. "Als Model kann man nicht sehr selbstbewusst sein, weil dein Körper nicht dir gehört, wenn man ein Gefäß für die Fantasie eines anderen ist", erklärt die 50-Jährige. Ihr Oben-ohne-Shooting hat Kate damals offenbar nachhaltig beeinflusst. Aber nicht nur sie musste lernen, damit umzugehen – auch ihr jüngerer Bruder Nick sei in der Schule gehänselt wurde, weil seine Schwester oberkörperfrei auf dem Magazin zu sehen war: "Ich glaube nicht, dass es jemand wirklich gesehen hat, aber sie haben es gehört ... Sie haben sich über meinen Bruder lustig gemacht. Er hat wahrscheinlich mehr darunter gelitten als ich."

Heute wird sich so schnell wohl keiner mehr über Kate lustig machen. Die Laufstegschönheit feierte erst im Januar ihren 50. Geburtstag und wird regelmäßig für ihr strahlendes Auftreten gelobt. Der runde Geburtstag sollte natürlich auch angemessen gefeiert werden. Ein Insider gab damals ein paar kleine Einblicke in die große Sause. "Kate plant schon seit langem eine große Party im Ritz in Paris", plauderte die Quelle gegenüber Mail Online aus. Gesagt, getan. Als es dann so weit war, stahl Kate mit ihrem Look allen die Show: Sie trug ein enges, schwarzes Kleid aus durchsichtigem Stoff mit feinem Blumenmuster.

Instagram / nickmoss100 Kate und Nick Moss, 2023

Getty Images Kate Moss, Model

