Liebe neu entflammt? Gina-Lisa Lohfink urlaubt mit ihrer Ex

Hat es hier etwa wieder gefunkt? Gina-Lisa Lohfink (38) ist gerade im Urlaub in Thailand und verbringt ihre Tage am Wasser – und das ausgerechnet mit ihrer Ex! Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit erst im September verkündet hatte, dass sie wieder single sei, sehen die Bilder auf dem Instagram-Profil ihrer früheren Freundin, die sich La Missy nennt, verdächtig nach einem Pärchenurlaub aus. Sie postete ein Foto, das Gina-Lisa von hinten im Bikini zeigt, während im Hintergrund die ziemlich eindeutige Zeile "Ich hätte mich auch mit geschlossenen Augen in dich verliebt" aus dem Lied "Geschlossene Augen" von SANTOS und Sido (43) läuft.

Mit einem Kommentar unter der Story machte es die ehemalige Germany's Next Topmodel- Kandidatin dann ziemlich eindeutig. Sie schrieb "I love you, Baby" und betonte die Aussage mit einem roten Herzen, woraufhin La Missy darauf entgegnete: "I love you too." Auch auf weitere Storys reagierte Gina-Lisa mit Herzen und Emojis mit Herzchenaugen. Die beiden scheinen wieder total ineinander verschossen zu sein und ihre Liebe gerne mit anderen teilen zu wollen.

Dass das Ex-Paar offenbar wieder miteinander anbandelt, kommt überraschend, nachdem Gina-Lisa bei der Verkündung ihrer Trennung nicht gerade nette Worte über ihre damalige Verflossene verloren hatte. Wie die 38-Jährige im Podcast "Blitzlichtgewitter" erklärte, hatte sie wohl ein zu gutes Herz, das oft ausgenutzt wird. "Man muss immer gut auf sich aufpassen. Ich bin immer zu nett und zu herzlich", warnte sie damals ihre Fans. Aufgrund dieser Erfahrung hatte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin eigentlich einen Vorsatz für ihre nächsten Liebeleien: "Es ist traurig. Deswegen gehe ich mit Beziehungen erst mal nicht an die Öffentlichkeit, um erst mal zu schauen."

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink mit ihrer Freundin

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im März 2024

