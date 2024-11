Nach Streit: Kim & Kourtney Kardashian modeln für Kampagne

Modefans aufgepasst: Die Kardashian-Schwestern sind zurück! Nachdem es zwischen den beiden Reality-Queens monatelang brodelte, zeigen sich Kim Kardashian (44) und Kourtney Kardashian (45) nun überraschend harmonisch – und das in einer ganz besonderen Fashion-Kollaboration. Die beiden posieren zusammen für eine brandneue Kampagne, die Kims erfolgreiche Shapewear-Marke SKIMS mit der italienischen Luxusmarke Dolce & Gabbana vereint. Gemeinsam sind sie jetzt die neuen Gesichter dieser glamourösen Zusammenarbeit.

Zum Hintergrund: Nach Kourtneys von Dolce & Gabbana geprägter Hochzeit im Mai 2023 sollen Spannungen zwischen den Schwestern aufgekommen sein, als Kim ihre eigene Zusammenarbeit mit dem italienischen Modehaus bekannt gab. Dass die beiden nun gerade bei diesem Projekt so harmonisch zusammenfinden, ist dabei nicht nur ein Modestatement, sondern auch ein kraftvolles Zeichen der Versöhnung der beiden Schwestern. Bei einem luxuriösen Shooting präsentieren sie die aufregenden neuen Designs. Dabei posieren sie unter anderem in edlen schwarzen Corsagen und in Leo-Print-Catsuits vor der malerischen Kulisse Italiens.

Die limitierte Kollektion spiegelt das perfekte Zusammenspiel von Dolce & Gabbanas italienischem Glamour und SKIMS lässigem Komfort wider. Auch die Designer Domenico Dolce (66) und Stefano Gabbana (62) zeigen sich gegenüber E! News begeistert von der Zusammenarbeit: "Wir empfinden echte Zuneigung für Kim und ihre Familie. Unsere gemeinsame Bindung, die auf einer langjährigen Freundschaft beruht, hat diese Zusammenarbeit natürlich inspiriert, die sich auf Inklusivität und Body Positivity konzentriert – Werte, die uns am Herzen liegen und für SKIMS von zentraler Bedeutung sind."

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim und Kourtney Kardashian in New York

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

