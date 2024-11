Prinz Harry plant häufigere Familienbesuche ohne Meghan

Prinz Harry (40) plant offenbar, seine britische Heimat künftig häufiger zu besuchen – ohne seine Ehefrau Meghan Markle (43). Seitdem das Paar vor einigen Jahren seine royalen Pflichten niedergelegt hat und in die USA gezogen ist, ist das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie stark angespannt. Nun scheint der Herzog von Sussex entschlossen zu sein, die familiären Bande wieder zu stärken. Er erwägt Medienberichten zufolge, allein nach England zurückzukehren, um seinen Vater König Charles III. (76) und seinen Bruder Prinz William (42) zu sehen.

Laut der Royal-Expertin Charlotte Griffiths, die mit GB News sprach, könnte Harry sogar das kommende Weihnachtsfest in Großbritannien verbringen. Sie erklärte: "Ich denke, dass Harry immer öfter das Vereinigte Königreich besuchen wird. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn er an Weihnachten käme – aber er wird alleine kommen." Meghan werde ihrer Aussage nach also nicht an seiner Seite sein. Die Expertin fügte hinzu: "Ich denke auf keinen Fall, dass Meghan kommen wird. Es könnte sein, dass sie Weihnachten in Portugal verbringt und er rüberfährt, um seine Familie zu sehen." Allerdings vermutete die Expertin, dass Harry dennoch nicht offiziell nach Balmoral eingeladen wird, wo die Royals traditionell Weihnachten feiern. "Sie fühlen sich nicht entspannt, wenn er in Balmoral mit ihnen ist, also denke ich nicht, dass er direkt dort auftauchen wird", erklärte sie weiter.

Die Beziehung zwischen Harry und seiner Familie ist seit seinem Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020 stark belastet. Seine Interviews und die Veröffentlichung seiner Memoiren haben die Kluft nur vertieft. Obwohl er bei wichtigen Anlässen wie der Beerdigung seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) oder der Krönung seines Vaters anwesend war, blieb der persönliche Austausch mit seiner Familie überschaubar. Ein erneuter Besuch in England könnte nun ein Schritt in Richtung Versöhnung sein.

Getty Images Prinz Harry, britisches Königshaus

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im August 2024

