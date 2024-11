Sagen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jenny und Martin Ja?

In der elften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick traut sich bereits das vierte Paar! Jenny und Martin wurden bereits in der vergangenen Folge mit ihrer Teilnahme überrascht und diese Woche dürfen sie selbst vor den Altar treten. Auf dem Standesamt in Meißen bereitet sich Martin aufgeregt auf die Zeremonie vor. "Ich bin froh, dass es endlich losgeht. Die Spannung ist jetzt so groß, dass man auch möchte, dass dieser Moment, auf den man sich sein Leben lang freut, endlich so weit ist", verrät der 46-Jährige. Auch Jenny ist positiv gestimmt, während sie gestylt wird. Sie erfüllt sich mit der Hochzeit einen jahrelangen Traum.

Kurz vor der Zeremonie erklärt die 39-Jährige, dass es ihr sehr gut mit dem Gedanken gehe, bald einen Fremden zu heiraten: "Ich fühle mich einfach gedanklich und emotional schon sehr mit ihm verbunden." Bevor sie das Standesamt betritt, wird sie dann noch mal sehr emotional und muss weinen – allerdings aus Freude. "Die Tränen sind ein Zeichen von Erleichterung, dass ich jetzt wirklich einen Mann an meine Seite bekomme, der zu mir passt, der mich dann auch so nimmt, wie ich bin und gut behandeln wird", gesteht Jenny. Nachdem sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen machen musste, fühlt sie sich nun an ihrem Ziel angekommen.

Am Altar ist sich das neue Paar einig. Als sie aufeinandertreffen, sind beide positiv überrascht von der jeweils anderen Person, was sich auch an ihren strahlenden Lächeln zeigt. Martin spannt Jenny bei seinem "Ja, ich will" ein wenig auf die Folter, doch beide sind sich sicher: Sie wollen das Experiment zusammen wagen und besiegeln die Ehe mit einem Kuss. In den Flitterwochen in Uruguay freuen sich die Frischvermählten darauf, sich noch besser kennenzulernen. Auch die Matching-Experten sind zuversichtlich, was das Paar angeht. Markus Ernst beschreibt sie als "ein Paar mit vielen Gemeinsamkeiten und ein Paar, das sich gegenseitig viel geben kann."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn Jenny und Martin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

