Schwangere Jennifer Lawrence strahlt erneut mit Babybauch

Jennifer Lawrence (34) sorgte bei den Governors Awards 2024 in Los Angeles für jede Menge Aufsehen. Die baldige Zweifachmama schritt in einem eleganten, schokoladenbraunen Kleid über den roten Teppich, das ihren runden Babybauch perfekt in Szene setzte. Das enge, ärmellose Teil legte den Fokus auf ihre wachsende Kugel und betonte zudem ihre Silhouette mit einigen Raffungen und zwei goldenen Broschen. Passend dazu trug die Schauspielerin eine kleine, goldene Tasche und eine schlichte Hochsteckfrisur.

Erst vor rund einem Monat wurde bekannt, dass die Oscar-Preisträgerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney Familienzuwachs erwartet. Im Februar 2022 bekam das Paar mit Söhnchen Cy zum ersten Mal Nachwuchs. "Sie ist überglücklich, wieder schwanger zu sein", behauptete kürzlich ein Insider laut People. Jennifer gehe in ihrem Dasein als Mama total auf. Auch über das Timing der zweiten Schwangerschaft soll sie sich sehr freuen: "Es fühlt sich für sie wie der perfekte Zeitpunkt an. Ihr Sohn wird [drei Jahre alt] sein, wenn das weitere Baby kommt."

Seitdem die Nachricht ihrer Schwangerschaft öffentlich ist, zeigte sich die "No Hard Feelings"-Darstellerin nun schon wiederholt auf dem roten Teppich – ein eher ungewöhnlicher Schritt für die sonst so private Jennifer. Ihren Nachwuchs hält sie streng geheim. "Jeder Instinkt in meinem Körper will ihre Privatsphäre für den Rest ihres Lebens so gut wie möglich schützen", erzählte sie nach der Geburt von Sohn Cy gegenüber Vanity Fair. Für Jennifer bedeutete dies, sie konsequent aus jedem Aspekt ihrer Arbeit herauszuhalten.

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Governors Awards 2024

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

