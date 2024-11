Jennifer Lawrence zeigt ihren Babybauch auf dem Red Carpet

Die baldige Zweifachmama Jennifer Lawrence (34) lässt sich momentan nur selten auf dem roten Teppich blicken. Doch für die Premiere des Dokumentarfilms "Bread & Roses" macht sie eine Ausnahme. In einem eleganten schwarzen Kleid mit verspielten Tüllelementen posiert sie bei dem Event im Hammer Museum in Los Angeles. Dass alle Augen auf ihren wachsenden Babybauch gerichtet sind, scheint der "Silver Linings"-Darstellerin nichts auszumachen. Im Gegenteil – mit ihren Händen umschließt sie ihren Bauch und setzt ihn so in Szene.

Begleitet wird Jennifer von Malala Yousafzai (27), Justine Ciarrocchi und Sahra Mani, mit denen sie die Doku produziert hat. Gemeinsam posieren die vier Powerfrauen Arm in Arm auf dem Red Carpet. In "Bread & Roses" geht es um den Alltag und die Schwierigkeiten von Frauen in Afghanistan. Mit diesem Projekt, das am 22. November auf Apple TV erscheint, wollen die Kinderrechtsaktivistin und die Hollywoodstars die Stimmen mutiger Frauen unterstützen.

Als Schauspielerin und Produzentin schreckt Jennifer nicht vor bedrückenden Themen in ihrem Berufsleben zurück. Privat findet die 34-Jährige einen Ausgleich in ihrer kleinen Familie. Gemeinsam mit Ehemann Cooke Maroney bekam die US-Amerikanerin im Februar ihren ersten Sohn, Cy Maroney. Ob sie nun wieder einen Jungen erwartet, ist nicht bekannt. Ein Insider plauderte vor wenigen Wochen lediglich gegenüber People aus: "Sie ist überglücklich, wieder schwanger zu sein." Für sie und den Kunstgaleriedirektor sei es der perfekte Zeitpunkt für einen zweiten Sprössling, und ihre Beziehung könnte nicht harmonischer sein.

Getty Images Malala Yousafzai, Jennifer Lawrence, Justine Ciarrocchi und Sahra Mani, November 2024

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

