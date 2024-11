So beeinflusst Romina Palm den Musikgeschmack ihres Babys

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – bei ihrem Baby will Romina Palm (25) jedoch nichts dem Zufall überlassen. In ihrer Instagram-Story erzählte die Influencerin davon, dass sie ihr heranwachsendes Kind mit den Liedern eines ganz bestimmten Musikers beschallt. "Ich lasse die ganze Zeit Ed Sheeran (33) laufen und lege das Handy so in die Nähe von meinem Bauch, damit mein Baby schon mal einen guten Musikgeschmack lernt – ist doch klar, oder", scherzte die werdende Mutter.

Romina verfolgt nämlich schon jetzt ein Ziel: Mit ihrem Kind will sie den "Shape of You"-Sänger einmal live sehen. "Ich sehe uns schon in fünf bis zehn Jahren – er oder sie und ich auf einem Ed-Sheeran-Konzert, total textsicher", prophezeite die Fitnessbegeisterte ihre Wunschzukunft mit ihrem Ungeborenen. Sie scheint in der künftigen Mutterrolle schon mächtig aufzugehen und einige Pläne für ihre gemeinsame Zeit zu schmieden. Ob der Vater des Kindes, Christian Wolf, bei einem Auftritt des "Bad Habits"-Interpreten dann auch mitkommen darf?

Romina und Christian verkündeten die Schwangerschaft erst vor einer Woche auf ihren Social-Media-Profilen und obwohl diese Zeit für das Paar eigentlich die schönste der Welt sein sollte, mussten die beiden auch einiges an Kritik einstecken. Nachdem sie in einem gemeinsamen YouTube-Video von Rominas hoher Fruchtbarkeit geschwärmt hatten, bezeichneten einige Fans dies als unsensibel bezüglich Christians Ex-Freundin Antonia Elena. Aufgrund der schlechten Spermienqualität des Unternehmers musste das ehemalige Paar damals nämlich eine Kinderwunschklinik besuchen. Sie verloren tragischerweise ein Kind, bevor ihr Sohn Noah das Licht der Welt erblickte, den Antonia nach der Trennung von dem Fitnessinfluencer alleine großzieht.

Instagram / rominapalm Romina Palm im November 2024

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, November 2024

