So glücklich ist Lily-Rose Depp mit ihrer Freundin 070 Shake

Es ist eine Seltenheit, dass Lily-Rose Depp (25) Einblicke in ihre Beziehung mit ihrer Freundin 070 Shake (27) gibt. Nach fast zwei Jahren des Datings plauderte das Model jetzt offen über die Magie ihrer Liebe. Auf dem roten Teppich der 15. Governors Awards schwärmte Lily-Rose am Wochenende gegenüber E! News: "Es ist diese Art von... ich weiß nicht. Man kann dieses Gefühl nicht beschreiben." Mit ihrer Liebsten könnte die Schauspielerin offenbar kaum zufriedener sein. "Ich bin sehr glücklich", machte sie deutlich.

Einer der Gründe, warum Lily-Rose und die Rapperin so glücklich sind, sei ihre gegenseitige Unterstützung füreinander. "Ich bin unglaublich stolz. Sie ist unglaublich talentiert", schwärmte die Tochter von Johnny Depp (61) über ihre Partnerin, die erst kürzlich ein neues Album auf den Markt brachte. Die Schauspielerin zeigte sich begeistert von der kreativen Arbeit ihrer Partnerin und unterstrich damit die tiefe Verbundenheit der beiden. Für sie sei es toll, zu sehen, wie 070 Shake für ihre harte Arbeit entlohnt wird. "Es ist etwas Besonderes, die Erfolge des anderen mitzuerleben und gemeinsam zu wachsen", fügte die "The Idol"-Bekanntheit hinzu.

Lily-Rose datet 070 Shake, die mit bürgerlichem Namen Danielle Balbuena heißt, mittlerweile seit fast zwei Jahren. Ihre Liebe wurde Anfang des vergangenen Jahres öffentlich, als sie gemeinsam bei Veranstaltungen erschienen. Seitdem zeigen Lily-Rose und ihre Freundin sich ab und an zusammen. Wenn sie gemeinsam durch die Gegend bummeln, können sie kaum die Hände voneinander lassen. Erst im Oktober besuchten sie ein Konzert in Inglewood, Kalifornien. Dort tanzten die Turteltauben Arm in Arm zur Musik und genossen den gemeinsamen Abend. Die beiden scheinen sich offenbar gesucht und gefunden zu haben.

Getty Images Lily-Rose Depp, Oktober 2020

Instagram / lilyrose_depp Lily-Rose Depp mit ihrer Freundin 070 Shake

