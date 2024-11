So hart ist die "Let's Dance"-Tour 2024 für die Profitänzer

Die Let's Dance-Live-Tour ist bereits in vollem Gange! 23 Shows in 17 verschiedenen Städten. Dieser Umstand gehe nicht spurlos an den Profis vorbei, verrät Ekaterina Leonova (37) im RTL-Interview: "Die Choreos sind länger, die Choreos sind anspruchsvoller und alles ist viel schneller." Außerdem haben die Stars zwischen den Tänzen kaum Verschnaufpausen – und das, obwohl das diesjährige Programm das anstrengendste jemals sein soll, wie Ekat feststellt. Allerdings merkt sie außerdem scherzend an: "Oder ich bin älter geworden, das kann auch sein."

Aber nicht nur Ekat findet die "Let's Dance"-Live-Tour in diesem Jahr besonders anstrengend. "Viel anstrengender, weil wir sehr anspruchsvolle Folgen haben und sehr schnelle Teile in der Choreografie und komplizierte Formationen", schließt sich Tanzprofi Zsolt Sándor Cseke (36) an. Trotzdem steht für die beiden Profis vor allem eines im Vordergrund: der Spaß am Tanzen! "Das Allerbeste ist, wenn du die Zuschauer nach der Show siehst. Das ist für uns das beste Kompliment", schwärmt Zsolt gegenüber dem Sender.

Dennoch mussten sich die Fans der Tanz-Show mit einer Veränderung arrangieren: Zwei zuvor angekündigte Teilnehmer fallen in diesem Jahr aus! "Aus gesundheitlichen Gründen können Ann-Kathrin Bendixen (31) und Mark Keller (59) leider nicht bei der großen Live-Tour dabei sein", hieß es auf Instagram. Die beiden Mitwirkenden aus der jüngsten Staffel werden aber mit bestem Wissen und Gewissen von Sharon Battiste (33) und René Casselly ersetzt. Auch auf Motsi Mabuse (43) müssen die Fans in diesem Jahr verzichten. Das Jurymitglied wird aber gebührend von Isabel Edvardsson (42) vertreten!

