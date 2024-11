So turbulent wird es diese Woche bei "Das große Promi-Büßen"

Das sieht nach vielen Emotionen aus – in Folge fünf von Das große Promi-Büßen scheinen mit den Kandidaten die Nerven durchzugehen. Gegen Ende der vierten Folge stimmt Thorsten Legat (56) die Menge auf das kommende Spiel ein, gemeinsam schreien die Kandidaten motiviert: "Wir sind ein Team." Die Challenge in Folge fünf hat augenscheinlich mit viel Durchhaltevermögen an einer Klimmzugstange zu tun. In der Vorschau wirkt Thorsten weniger ausgeglichen – er tritt einen Schuh durch die Gegend, läuft aus der Garage und brüllt: "F*ckt euch!" Anschließend fängt er an zu weinen. Es bleibt spannend, was den ehemaligen Fußballprofi so aus der Bahn geworfen hat.

Außerdem nimmt sich Olivia Jones (54) Jörg Hansen zur Seite und konfrontiert ihn in seiner Runde der Schande. Ein Fokus liegt dabei auf Jörgs Verhalten gegenüber seiner Frau: "Das war emotionale Folter [...] deine Frau ist keine S*x-Puppe." Der Schauspieler reagiert auf die Konfrontation geschockt – ihm stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Und auch Elsa Latifaj trifft es in Folge fünf: Sie wird von Olivia auf ihr aufbrausendes Verhalten angesprochen: "Du musst vor allem verstehen, dass Gewalt kein Argument ist." Die Reality-Queen fängt daraufhin an zu weinen.

Bobby Chamberz eröffnet seine eigene Runde der Schande und spricht Christina Dimitriou (32) auf ihre harsche Wortwahl und Schimpfwörter an, die sie benutzt. Er selbst ist damit nicht einverstanden und nennt ihr einige Beispiele. Zunächst etwas verwirrt, lässt sich Christina später bei Sam Dylan (33) aus: "Das ist hier eine Irrenanstalt." Sam stimmt dem lachend zu: "Das hat hier auch ein bisschen was von einem Boot-Camp." Die Latrinen-Harmonie beim Toilettenputzen scheint bei den Kandidaten offenbar verflogen zu sein.

Ganze Folge schon jetzt als Preview auf Joyn und ab Donnerstag kostenfrei abrufbar.

Joyn. Das große Promi-Büßen Kandidaten Jubeln gemeinsam in Folge vier, 2024

ProSieben Sam Dylan, Jörg Hansen und Vanessa Mariposa, "Das große Promi-Büßen"-Kandidaten

