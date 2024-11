Stirbt Tom Cruise in "Mission: Impossible 8" den Heldentod?

Der neue Trailer zu "Mission: Impossible – The Final Reckoning" gibt viele Hinweise darauf, dass dies möglicherweise das Ende für Tom Cruise (62) in seiner ikonischen Rolle als Agent Ethan Hunt sein könnte. Die epische Vorschau, welche unter anderem auf YouTube geteilt wurde, zeigt einige Momente und Dialoge, die den Zuschauer scheinbar auf den selbstlosen Filmtod des Stars vorbereiten sollen. So sagt Ethan in einer zentralen Szene zu einem anderen Charakter: "Du musst mir vertrauen. Ein allerletztes Mal." Bedeutet das tatsächlich, dass diese waghalsige Mission zur Rettung der Welt für ihn tödlich endet?

Der Trailer offenbart auch andere vielsagende Szenen. So hört der Zuschauer eine interessante Aussage von Eugene Kittridge in Richtung Ethan. Diese lautet: "Alles, was Sie waren, alles, was Sie getan haben, hat zu diesem Punkt geführt." Dies erweckt den Eindruck, dass das Ende für den Hauptdarsteller und die gesamte Reihe gekommen ist. Mit dem Titel des Films wurde auch angedeutet, dass dieser Teil das ultimative Ende für das Franchise sein könnte – schließlich lautet er übersetzt "die letzte Abrechnung". Außerdem handelt es sich um den letzten bisher bestätigten Film seitens Paramount.

Im kommenden Frühjahr läuft der achte und voraussichtlich finale Teil in den Kinos an. Im Mai 2025 soll der prominent besetzte Actionkracher mit Darstellern wie Hayley Atwell (42), Vanessa Kirby (36) und natürlich Tom Cruise seine Premiere in Cannes feiern. Auch wenn sich Fans noch etwas gedulden müssen, verspricht der YouTube-Trailer neben viel Drama auch eines: herausragende Action! Wie man Tom kennt, präsentiert er wieder waghalsige Stunts, atemberaubende Manöver unter Wasser und mitreißende Kämpfe in luftigen Höhen.

Getty Images Tom Cruise am Set von "Mission: Impossible 7"

Getty Images Tom Cruise, Juni 2023

