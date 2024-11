Neuer "Mission: Impossible"-Trailer zeigt waghalsige Stunts

Allzu lang müssen sich die Fans nicht mehr gedulden: Im nächsten Frühjahr läuft der achte und finale Teil der Mission: Impossible-Reihe mit Actionheld Tom Cruise (62) in den Kinos an. Auf YouTube ist bereits ein erster Trailer für "Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning" zu sehen, der waghalsige Stunts verspricht. Tom absolviert als Agent Ethan Hunt atemberaubende Manöver unter Wasser, im ewigen Eis und in luftigen Höhen. Dabei wird ihm klargemacht, dass "das Schicksal jeder lebenden Seele in [seiner] Verantwortung liegt" – der Streifen verspricht also eine besonders dramatische Mission.

In einer der gezeigten Szenen hängt Tom an einer Hand an einem Doppeldecker-Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Szene könnte die Schlüssel-Actionszene des Streifens sein, so wie im vorherigen Teil die Szene, in der er mit einem Motorrad eine Klippe hinabfährt. Obwohl der Hollywoodstar seit 1994 eine Pilotenlizenz besitzt, seien die Vorbereitungen für den Dreh sehr aufwendig gewesen: "Tom hatte Anfang des Jahres angefangen, das Fliegen eines Boeing-Stearman-Doppeldeckers für seine große Stuntszene in 'Mission: Impossible 8' zu lernen", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Gedreht wurde im Sommer und Herbst im britischen Oxfordshire.

Eigentlich hätte der letzte Teil der Kultfilme längst laufen sollen. Wie Filmstarts berichtet, sei der ursprüngliche Plan gewesen, "Mission: Impossible 7" und "Mission: Impossible 8" in einem Rutsch zu filmen. Die beiden Filme wären dann als Zweiteiler in kurzer Abfolge in den Kinos gestartet. Doch nach Verzögerungen in Folge der COVID-19-Pandemie wurde der siebte Teil erst 2023 unter dem Titel "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins" veröffentlicht. Mit einem Abstand von rund zwei Jahren wird dann der achte Teil folgen. Hier führte der Streik in Hollywood zu Verzögerungen – und trieb die Produktionskosten in astronomische Höhen. Die Produktion des achten Teils soll mittlerweile über 375 Millionen Euro gekostet haben und ist somit sogar teurer als sämtliche Marvel-Blockbuster.

Backgrid / ActionPress Schauspieler Tom Cruise in London, Juni 2024

Getty Images Tom Cruise, Juni 2023

