"Bauer sucht Frau"-Heino war "dankbar" für Krebserkrankung

Heino hat eine bewegende Geschichte aus seinem Leben geteilt. Der Milchbauer sucht gerade bei Bauer sucht Frau nach der großen Liebe. Und in der Show "Ralf, der Bauernreporter" sprach der 50-Jährige kürzlich über ein dunkles Kapitel in seinem Leben. "2018 habe ich Krebs bekommen. Das war einfach ein Kackjahr", erzählte Heino. Dennoch hat er den Kopf nicht in den Sand gesteckt und zog Positives aus der schweren Krankheit: "Andere sagen vielleicht: 'Der scheiß Krebs.' Ich war im Krankenhaus tatsächlich ein bisschen dankbar, dass ich mal kurz auf die Reservebank gesetzt wurde." Er konnte so sein Leben hinterfragen und stellte fest, dass auch die Beziehung, in der er war, nicht das Richtige war. Daraufhin trennte er sich.

Mittlerweile geht es Heino aber wieder gut. "Den Krebs habe ich besiegt. Ich bin inzwischen frei, es ist alles gut", betonte der Norddeutsche in der Show. Der Krebs habe ihn jedoch verändert – auch zum Positiven. "Ich will das Leben genießen können, weil ich gesehen habe, wie das Leben auch mit einem Fingerschnipsen vorbei sein kann", erklärte Heino ehrlich. Nun ist er bei "Bauer sucht Frau" bereit, die große Liebe zu finden!

Derzeit ist bei ihm Markus zu Besuch und lernt ihn während der Hofwoche kennen. Zwischen den beiden läuft es soweit sogar ziemlich gut. In der aktuellen Folge kommen sie sich zum ersten Mal näher. Nachdem einer von Heinos Emus ausgebüxt ist, kann Markus den Bauern mit seiner Spontanität begeistern und bekommt dafür einen Kuss. "Irgendwie war da bei mir auch so eine Last abgefallen und ich habe ihm einfach mal so einen Kuss gegeben", gibt Heino danach zu.

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Heino und Markus

Anzeige Anzeige

RTL Markus und "Bauer sucht Frau"-Heino

Anzeige Anzeige