Charli XCX überrascht mit spontanem Times-Square-Konzert

Charli XCX (32) brachte kürzlich den Times Square in New York City zum Beben. Die Pop-Sängerin überraschte ihre Fans mit einer spontanen Darbietung: Das Modeunternehmen H&M, das den Auftritt organisierte, hatte die Show der Sängerin laut TMZ lediglich eine halbe Stunde vor Showbeginn angekündigt. Fans, die sich zufällig in der Nähe aufhielten oder schnell anreisen konnten, hatten die einmalige Gelegenheit, die kreative 32-Jährige live zu erleben.

Die unerwartete Show von Charli XCX diente der Promotion ihrer neuen Holiday-Fashion-Linie, die sie in Zusammenarbeit mit H&M entworfen hat. Auf Bildern von TMZ ist zu sehen, wie sich die riesigen digitalen Monitore rund um den Times Square in das Cover ihres bekannten Albums "Brat" verwandelten, bevor die Sängerin die Bühne betrat. Als die digitalen Leinwände aufleuchteten und sich zwei Türen öffneten, trat Charli hervor und wurde von jubelnden Anhängern empfangen. Sie präsentierte mehrere ihrer Hits, darunter "360" und "Apple".

Charli XCX, mit bürgerlichem Namen Charlotte Emma Aitchison, ist bekannt für ihre Kreativität, die sie als Sängerin und Songwriterin auslebt. So schrieb die Britin unter anderem Lieder für Selena Gomez (32), Rita Ora (33), Camila Cabello (27), Shawn Mendes (26) und Gwen Stefani (55). Ihren ersten Nummer-eins-Hit "Fancy" veröffentlichte sie 2014 gemeinsam mit Iggy Azalea (34). Mit "Break the Rules" oder "Hot In It" folgten weitere Top-Songs. Ihr spontaner Auftritt am Times Square ist ein Beispiel für ihr Talent, ständig neue Wege zu finden, um ihre Fans zu begeistern.

Anzeige Anzeige

Instagram / charli_xcx Charli XCX im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX, Sängerin

Anzeige Anzeige