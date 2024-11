Chrissy Teigen präsentiert sich mit einem smaragdgrünen Bob

TV-Star Chrissy Teigen (38) hat modisch schon viel ausprobiert. Nun scheint die Kochbuchautorin von der grünen Hexe Elphaba aus "Wicked" inspiriert worden zu sein. In ihrer Instagram-Story gibt sie nämlich einen neuen Look zum Besten. Auf einem Schnappschuss trägt die sichtlich belustigte Beauty eine grellgrüne Perücke, die zu einem Bob geschnitten wurde. Dazu kombiniert die Ehefrau von John Legend (45) wenig Make-up und einen flauschigen Bademantel. Warum Chrissy sich für diese schräge Frisur entschieden hat, erklärte sie nicht. "Ich lebe den Traum", schrieb sie einfach zu dem Foto.

Auch an Halloween präsentierte sich die 38-Jährige von ihrer witzigen Seite. Zum Gruselfest teilte sie einen Clip auf Social Media, in dem sie als Michael Myers verkleidet war. Mit der Maske über ihrem Gesicht filmte sie ihre Morgenroutine, samt Schaumbad und Gesichtspflege. Der Star des Videos war allerdings John. Der "All Of Me"-Interpret krabbelte in einer Szene möglichst unauffällig in einem Handtuch über den Boden und brachte die Fans damit zum Lachen. "John im Hintergrund ist zu lustig!", kommentierte ein Follower.

Dass Chrissy und der Musiker gemeinsam lachen können, ist ein Grundpfeiler ihrer Beziehung. "Wir sind wirklich beste Freunde. Wir mögen es, zusammen zu sein, und wir haben den gleichen Sinn für Humor", schwärmte die US-Amerikanerin im Oktober gegenüber Us Weekly. Bei der Erziehung ihrer vier Kinder packen beide Hollywoodstars mit an: "Er spielt Football mit ihnen und planscht im Pool, während ich mit ihnen bastle."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend, Oktober 2024

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend, Oktober 2024

