Chrissy Teigen findet liebevolle Worte für Ehemann John

Kürzlich hat Chrissy Teigen (38) verraten, wie sie und ihr Ehemann John Legend (45) als Paar in Hollywood bestehen. Bei der Veranstaltung ChainFEST LA am vergangenen Samstag erklärte das Model gegenüber US Weekly: "Wir sind wirklich beste Freunde. Wir mögen es, zusammen zu sein, und wir haben den gleichen Sinn für Humor." Chrissy betonte außerdem, wie viel sie von John lerne und fügte hinzu: "Ich sage ihm oft, dass er eigentlich Lehrer hätte werden sollen. Er hat eine unglaubliche Art, komplizierte Dinge einfach und unterhaltsam zu erklären."

Weiter erzählte Chrissy, dass sie und John sich gut ergänzen würden, besonders wenn es um ihre Kinder – Luna, Miles, Esti und Wren – gehe. "Er spielt Football mit ihnen und planscht im Pool, während ich mit ihnen bastle", führte sie aus. Anschließend kam Chrissy, die bereits mehrere Kochbücher veröffentlicht hat und besonders gern mit ihrer ältesten Tochter Luna in der Küche steht, auf die Kochkünste ihres Mannes zu sprechen: "Ich denke, ich habe bessere Instinkte, aber er kann wirklich Anleitungen befolgen."

Chrissy und John sind seit 2013 verheiratet und haben in der Vergangenheit sowohl glückliche als auch schwere Zeiten durchlebt – wie den Verlust ihres Sohnes Jack im Jahr 2020. Zum Glück scheinen die beiden den Schicksalsschlag gut überstanden zu haben und als Familie stärker denn je zusammenzuhalten.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im August 2024

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Mai 2024

