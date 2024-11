Das vorletzte Spiel raubt den Sommerhaus-Kandidaten den Atem

Das Sommerhaus der Stars neigt sich dem Ende zu. In der finalen Folge soll ein echter Spieleklassiker entscheiden, welche beiden Paare um den Sieg kämpfen dürfen. Die Challenge nennt sich "Tierisch blind" und steckt die Männer blind in bunte Kostüme. Ihre Partner müssen sie mit Anweisungen durch einen Parkour lotsen. Dabei müssen sie Bälle in einer bestimmten Farbe sammeln und in einen Behälter packen. Erwartungsgemäß artet das in ein heilloses Chaos aus. Aber nicht nur das – die männliche Fraktion in den Kostümen ringt teilweise richtig um Atem. Vor allem Theresia Fischers (32) Partner Stefan bekommt in seinem Kostüm kaum Luft. Ihm schwinden immer mehr die Kräfte, er muss sogar zwischendurch pausieren. "Ich kann nicht! [...] Kreislauf", erklärt er seiner zunehmend verzweifelteren Liebsten. Offenbar leidet Stefan aber auch an einer massiven Hausstauballergie und empfindlichen Bronchien.

Aber nicht nur Stefan hat Probleme. Auch Alessia Herrens (22) Gatte Can verzweifelt völlig. "Ich kriege keine Luft", meint er außer Atem zu seiner Frau. Das Paar bekommt sich richtig in die Haare, denn Alessia verliert zunehmend die Geduld mit ihrem Liebsten: "Deinetwegen verlieren wir! Warum bist du so schlecht?" Aber nicht nur, dass ihn die Bewegung in dem Kostüm anstrengt, er fühlt sich auch völlig verloren und weiß nicht, was seine Partnerin von ihm will. "Ich habe keine von ihren Anweisungen verstanden", gesteht er schmunzelnd im Interviewzimmer. Die einzigen, die offenbar keine Probleme haben, sind Lorik Bunjaku (28) und Denise Hersing (28). Die beiden durchqueren den Parkour souverän und sichern sich das erste Final-Ticket. Ticket Nummer zwei geht am Ende an Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34).

Vor allem für Sam und Rafi ist der Einzug ins Finale eine große Überraschung. In den Spielen waren die beiden bisher wenig erfolgreich. Keine der vorigen Herausforderungen konnten sie als Erstplatzierte beenden. Lediglich im Spiel "Reinen Wein einschenken" schaffte es das Reality-Pärchen bis zum Nominierungsschutz. Und da ging es darum, wer am meisten Kritik einstecken muss. "Wir haben das wirklich geschafft. Ich habe eigentlich schon vor vielen Tagen damit gerechnet, dass wir rausfliegen. Ich dachte, jetzt spielen wir noch ein Spiel und dann fahren wir nach Hause. Und jetzt sind wir immer noch hier in diesem Game", freut sich ein sichtlich überraschter Sam.

Can und Alessia Herren im Sommerhaus 2024

Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

