Elton Johns Söhne wollen nicht wie er im Rampenlicht stehen

In seiner Dokumentation "Elton John: Never Too Late" auf Disney Plus gibt Elton John (77) Einblicke in sein Privatleben. In seiner Doku wird der Sänger von seinem Ehemann, dem Filmproduzenten David Furnish (62), sowie deren zwei Söhnen begleitet. Zachary (13) und Elijah Furnish-John (11) zeigen aber kein Interesse daran, in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters zu treten. Für Elton stellte es eine Herausforderung dar, seine Söhne für die Dokumentation vor die Kamera zu bekommen. "Sie sind nicht daran interessiert, im Rampenlicht zu stehen. Zachary, unser Ältester, wollte eigentlich gar nicht gefilmt werden, er mag das nicht, aber wir haben ihm die Situation erklärt und er war einverstanden, im Dodgers-Stadion gefilmt zu werden", erklärte der Komponist vergangene Woche im Interview mit Greatest Hits Radio.

Da seine Söhne und sein Mann das Wichtigste für Elton sind, zog er sich von der Bühne zurück, um den Rest seines Lebens für seine Familie da zu sein. Seine bemerkenswerte Karriere und die zahlreichen Erfolge seien nicht vergleichbar mit der Freude, die seine Familie ihm schenke, berichtete er vor wenigen Wochen bei Radio Andy. "Never Too Late" ist nicht nur der Name von Eltons Dokumentation. Der gleichnamige Song spielt im Abspann des Dokumentarfilms, der auf die erstaunliche 50-jährige Karriere des Sängers zurückblickt. Die Songlyrics verraten, dass Elton dank der wahren Liebe und seiner Familie endlich sein Glück gefunden hat.

Elton und David sind seit 2005 zusammen. 2014 hat das Paar geheiratet. Ihre Söhne kamen 2010 und 2013 durch eine Leihmutterschaft zur Welt. Sein Leben als Vater bereichert den Sänger. "Ich habe in meinem Leben noch nie ein besseres Geschenk bekommen, und ich würde es gegen nichts eintauschen wollen," erklärte Elton im Interview gegenüber People vor wenigen Wochen.

Getty Images Elton John im November 2024

Tim P. Whitby, Getty Images Europe Elton John und David Furnish auf dem London Film Festival für Never Too Late, Oktober 2024

