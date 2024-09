Fürstin Charlène strahlt in einem wild gemusterten Jumpsuit

Fürstin Charlène (46) beweist mal wieder ihr gutes Händchen für Mode! Die Royal-Lady und ihr Ehemann Fürst Albert II. (66) besuchten am Samstag eine Wohltätigkeitsveranstaltung namens The Crossing: Calvi – Monaco, bei der die Teilnehmer mit einem Wasserfahrrad in kürzester Zeit von Calvi nach Monaco radeln müssen. Für diesen Anlass warf sich Charlène natürlich besonders in Schale: Die 46-Jährige trug einen geometrisch gemusterten, trägerlosen Jumpsuit mit aufregendem Neckholder-Ausschnitt. Ihr Dekolleté zierte ein nahezu dreiecksförmiger Cut-out mit einer großen Holzperle in der Mitte.

Um ihren Look vollends abzurunden, kombinierte Charlène den Jumpsuit mit einer schwarzen Sonnenbrille und schlichten, goldfarbenen Ohrringen. Ihre blonden kurzen Haare fixierte die zweifache Mutter einfach locker-lässig hinter ihren Ohren. Generell legte Charlène den vollen Fokus auf den Jumpsuit. Denn auch ihr Make-up hielt sie schlicht. Lediglich ein zarter Hauch eines korallfarbenen Lippenstifts zierte ihre Lippen. Ihr Mann Albert präsentierte sich in einem weißen Polohemd mit einer dunkelblauen Shorts und einer Kappe in derselben Farbe.

Dass Charlène ein Gespür für Mode hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Auch Jumpsuits trug die 46-Jährige in der vergangenen Zeit des Öfteren mal. Zuletzt begeisterte sie in einem feuerroten Einteiler, als sie sich passend zur Ausstellung "Die olympische Flamme im Laufe der Zeit" gekleidet hatte. Nicht nur die Farbe des Jumpsuits sorgte für einen wahren Hingucker, sondern auch der große, goldfarbene Schmuck auf der Höhe ihrer Brüste dürfte ein Eyecatcher gewesen sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und First Albert im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Charlènes Look? Sie sieht toll aus! Na ja, mein Geschmack ist es eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de