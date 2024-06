Groß geworden: Kate Hudson teilt Fotos von Sohn Bingham (12)

Kate Hudson (45) gönnt sich wohl aktuell eine kleine Auszeit in Form eines Familienurlaubs. Wer sie dabei genau begleitet, ist unklar, doch Sohnemann Bingham (12) ist auf jeden Fall mit von der Partie! Das zeigen Bilder, welche die "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Darstellerin auf ihrem Instagram-Profil teilt. Auf den Schnappschüssen ist Bingham mit verwuschelten Haaren zu sehen, wie er von der Sonne angestrahlt wird und seinen Blick nachdenklich zur Seite richtet. Wie groß ihr kleiner Schatz schon geworden ist, kann die dreifache Mama selbst kaum glauben. "Urlaubs-Bing. Was ist denn hier los?! Mein Baby wird zu groß", lauten Kates ungläubige Worte in der Bildbeschreibung, denen sie den Hashtag "Im Reich der Sonne" hinzufügt.

"Er ist so ein süßer Kerl", heißt es in der Kommentarspalte. Ein anderer Nutzer schreibt: "Er sieht dir so ähnlich, Kate! Ein hübscher junger Mann!" Doch das ist nicht die einzige Ähnlichkeit, die den Usern der Social-Media-Plattform ins Auge springt. Einige glauben, in Bingham einen anderen Promi-Spross wiederzuerkennen. Kommentare wie "Halt, ich dachte, das wäre der junge River Phoenix (✝23)" oder "Wow! Ich musste zurückscrollen. Er sieht aus wie River Phoenix in 'Stand By Me'!" häufen sich unter Kates Post. Und tatsächlich ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Kates Bing, wie sie ihn liebevoll nennt, und dem bereits verstorbenen Bruder von Joaquin Phoenix (49) in seinen jungen Jahren zu erkennen. Sowohl die Haar- als auch die Augenfarbe des jungen Hollywoodschauspielers ähnelt der von Bingham stark. Auch den verwegenen Blick zur Seite beherrschen die beiden perfekt.

Neben Bingham hat Kate noch zwei weitere Kinder: Sohnemann Ryder (20), der aus ihrer Ehe mit Chris Robinson stammt, und ihre jüngste Tochter Rani (5), die das Ergebnis aus Kates Beziehung mit Danny Fujikawa (38) ist. Mit ihm ist die Golden Globe-Gewinnerin auch heute noch zusammen. Binghams Vater ist der Musiker Matthew Bellamy (46), der als Frontmann der Rockband Muse bekannt wurde. Kate und Matthew gaben im April 2011 ihre Verlobung bekannt, nur wenige Monate später begrüßten sie den kleinen Bing auf der Welt. Nach einer knapp vierjährigen Verlobungsphase entschied sich das Paar 2014 dazu, getrennte Wege zu gehen.

Action Press / WEBER ANITA / SIPA, Instagram / katehudson River Phoenix und Bingham Hawn Bellamy, Collage

Instagram / katehudson Kate Hudsons Kinder Ryder, Rani Rose und Bingham

