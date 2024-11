Kim Kardashian wegen illegal getönten Fenstern angehalten

Kim Kardashian (44) wurde diese Woche von der Polizei in Los Angeles angehalten und erhielt ein Ticket für die zu dunkle Tönung ihrer Frontscheibe an ihrem neuen Tesla Cybertruck, wie Daily Mail berichtet. Am Donnerstag fuhr die Reality-TV-Ikone auf dem Pacific Coast Highway in Malibu, als ein Polizeibeamter sie aufgrund der getönten Windschutzscheibe stoppte. Die Tönung war laut kalifornischer Fahrzeugordnung zu dunkel und verstieß somit gegen die gesetzlichen Vorschriften. Trotz des unerwarteten Zwischenfalls blieb Kim ruhig und kooperierte mit den Beamten.

Sie erhielt ein sogenanntes "Fix-it-Ticket", was bedeutet, dass sie die Tönung ihrer Frontscheibe korrigieren muss und den Nachweis darüber bei der Polizei erbringen kann, um eine Geldstrafe zu vermeiden. Dies ist nicht das erste Mal, dass Kim wegen ihrer Vorliebe für getönte Scheiben in Schwierigkeiten gerät. Bereits 2013 wurde sie in Calabasas angehalten und wegen zu dunkler Fenster verwarnt. Zudem hatte sie in der Vergangenheit schon mehrfach Verkehrsverstöße, unter anderem wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und fehlender Nummernschilder an ihren Luxusfahrzeugen.

Abseits der Straße macht Kim derzeit in der Unterhaltungswelt von sich reden. Sie ist für eine neue Rolle in der Ryan Murphy (58)-Produktion "All's Fair" vorgesehen, in der sie eine prominente Scheidungsanwältin in einem rein weiblichen Anwaltsbüro in Los Angeles spielt. Dies ist nicht ihre erste Zusammenarbeit mit dem Regisseur, da sie zuvor eine Rolle in der Serie "American Horror Story: Delicate" übernahm. Die Serie "All's Fair" ist teilweise von ihrer echten Anwältin Laura Wasser (56) inspiriert, die Kim während ihrer Scheidungen von Kanye West (47) und Kris Humphries (39) repräsentierte.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, März 2024

