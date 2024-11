Mehrere Looks: So stellt sich Leyla Lahouar Brautkleid vor

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) wollen heiraten. Schon im nächsten Jahr soll die große Sause stattfinden und die Vorbereitungen laufen dafür bereits auf Hochtouren. In ihrer Instagram-Story antwortet die Influencerin auf die Frage eines Followers und verrät, wie sie sich ihr Hochzeitskleid, das sie anfertigen lässt, vorstellt: "Ich werde mehrere Kleider haben und mich umziehen. Es soll so eine richtige Märchenhochzeit werden."

Auch Mike scheint schon konkrete Vorstellungen von Leylas Outfit zu haben. "Auf Ästhetik lege ich ja sehr viel Wert, aber sie auch, deswegen mache ich mir da keine Gedanken. Sie wird auf jeden Fall das perfekte Kleid aussuchen und der beste Moment wird sein, wenn sie auf mich zugelaufen kommt", freute sich der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat im RTL-Interview.

Im Halbfinale von "Promi Big Brother" ging der Ex von Elena Miras (32) vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Natürlich sagte Leyla Ja und sprang ihrem Verlobten daraufhin freudestrahlend in die Arme. Am nächsten Tag durfte sich die Dschungelcamp-Bekanntheit dann auch noch über den Sieg von "Promi Big Brother" und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen.

ActionPress/AEDT Leyla Lahouar und Mike Heiter im Oktober 2024

Sat.1 Mike Heiter und Leyla Lahouar im "Promi Big Brother"-Finale 2024

