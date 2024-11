Millionenverlust: Cara Delevingne verkauft Villa nach Brand

Cara Delevingne (32) hat ihr vom Feuer zerstörtes Anwesen in Los Angeles mit einem Verlust von knapp 2,3 Millionen Euro verkauft. Das Model trennte sich laut Daily Mail im September von ihrer Villa mit vier Schlafzimmern und sechs Badezimmern in Studio City, die sie 2019 für 6,7 Millionen Euro erworben hatte. Im März dieses Jahres wurde das Anwesen bei einem verheerenden Brand schwer beschädigt. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich Cara in ihrer Heimatstadt London, wo sie an einer West-End-Produktion von "Cabaret" mitwirkte. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt, und auch ihre Haustiere blieben unversehrt.

Bilder der Villa nach dem Brand zeigen die erhebliche Zerstörung des Anwesens. So brannte das Dach vollkommen ab. Das zweite Stockwerk wurde völlig zerstört, und im Erdgeschoss herrschte Chaos durch die überall herumliegenden Trümmer. Die Feuerwehr von Los Angeles konnte die Ursache des Feuers nicht feststellen, sah aber kein Fremdverschulden. Caras Vater Charles vermutete, dass starke Winde einen Gegenstand auf eine Stromleitung geweht und so das Feuer ausgelöst haben könnten. "Es gab sehr windige Bedingungen", erklärte er gegenüber Reportern. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt, und eine Person erlitt eine leichte Rauchvergiftung.

Das Model, das seit zwei Jahren mit der Sängerin Minke zusammen ist, sagte in einem Times-Interview im Juli, dass ihre nüchterne Betrachtungsweise ihr geholfen habe, das traumatische Ereignis zu verarbeiten. "Es ist schrecklich, aber alle sind in Sicherheit, und wenn ich nicht so abgeklärt wäre, würde es mich immer noch tief treffen", erklärte Cara. Ihre Mutter Pandora zeigte sich allerdings besorgt über den Verlust: "Ich glaube, sie ist wahrscheinlich am Boden zerstört – sie hatte alles in diesem Haus, ihr ganzes Leben – sie hat es gebaut und gestaltet." Trotz des Rückschlags plant Cara, weiterhin in den USA zu leben, und verbringt nun mehr Zeit in ihrem Triplex-Apartment in New York, das sie 2022 von Jimmy Fallon (50) für rund 10,2 Millionen Euro erworben hat.

Anzeige Anzeige

MEGA Cara Delevingnes abgebranntes Haus in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Cara Delevingne bei Vogue World 2024 in Paris

Anzeige Anzeige