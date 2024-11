Nach Verlobung: Planen Vanessa Nwattu und Aleks Nachwuchs?

Vergangenes Wochenende meldeten sich Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic (33) mit süßen Neuigkeiten bei ihren Fans: Der Fame Fighting-Star hat seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt. Nun stecken die beiden mitten in ihrer Verlobungs-Bubble voller Hochzeits- und Zukunftspläne. Zum Thema Nachwuchs haben die beiden Realitystars schon des Öfteren Andeutungen gemacht. Im Promiflash-Interview sprechen sie konkret über ihre Familienplanung. "Wir haben viele weitere gemeinsame Pläne. Jetzt steht erst mal die Hochzeit an und eine räumliche Veränderung", erklären die Verlobten und fügen hinzu: "Sofern das alles durch ist, darf Baby Nummer eins sich auch gerne auf den Weg machen."

"Eins nach dem anderen", betonen die Influencer. Das gilt anscheinend auch für die Babys – wenn es nach den TV-Bekanntheiten geht, soll es wohl nicht nur bei einem Kind bleiben. Ein kleines bisschen muss sich ihre Community aber wahrscheinlich noch gedulden, denn mit der konkreten Hochzeitsplanung hat das Paar aktuell noch nicht begonnen. Sowohl Vanessa als auch der 33-Jährige wünschen sich aber eine Sommerhochzeit im kommenden Jahr.

Im Juni 2022 machten die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten ihre Liebe offiziell. Beide nahmen an der TV-Show Temptation Island V.I.P. teil. Aleks als vergebener Mann – die Beauty als Verführerin. Sie verliebten sich ineinander und verließen die Show als Paar. Schnell wurde klar, dass es sich bei den beiden um die ganz große Liebe handelt, und beide sprachen oft öffentlich über ihre gemeinsame Zukunft. "Du bist die Frau meines Lebens, ich sehe in dir die Mutter meiner Kinder, ich sehe in dir die Partnerin meines Lebens, die zu 100 Prozent loyal an meiner Seite steht und ich an deiner", fasste Aleks in seinem romantischen Antrag seine Gefühle für Vanessa zusammen.

Instagram / aleks_petrovic Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

Instagram / C-QVBJQtXOS Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic im Mai 2024

