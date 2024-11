Privatdetektive befragen Influencer wegen P.-Diddy-Skandal

Influencer Samson Crouppen erlebte einen unerwarteten Besuch in Los Angeles. In einem Video auf TikTok behauptet er: Zwei Männer, die sich als Privatdetektive vorstellten, standen vor seiner Tür und wollten wissen, was er über Prominente in Verbindung mit P. Diddys (55) laufenden strafrechtlichen und zivilrechtlichen Fällen wisse. Sie fragten den Webstar wiederholt, ob er dafür bezahlt worden sei, Inhalte über den Rapper auf seiner Plattform zu teilen. Verwirrt und überrascht betonte Samson, dass er keinerlei Zahlungen erhalten habe. Der Vorfall ereignete sich laut der Social-Media-Bekanntheit Anfang dieser Woche. Samson erstattete inzwischen Anzeige wegen Belästigung bei der Polizei von Los Angeles.

Auch die Influencerin Amala Ekpunobi berichtete von einer ähnlichen Begegnung. Sie gab an, dass dieselben Privatdetektive sie kontaktiert hätten und ihr Geld angeboten wurde, um preiszugeben, ob und von wem sie angeblich dafür bezahlt werde, über Diddy zu sprechen. Amala betonte ebenfalls, dass sie keine Zahlungen erhalten habe. Die TikTokerin vermutete, dass ihre Berichterstattung im Netz über Diddy sie auf den Radar der Männer gebracht habe. Diese sollen ihr gegenüber erwähnt haben, dass sie planen, weitere zehn Influencer mit ähnlichem Content aufzusuchen. Ob es sich tatsächlich um Privatdetektive handelte, ist aktuell aber nicht bekannt.

Seit einigen Monaten häufen sich verschiedenste Aussagen und Vorfälle, die im Zusammenhang mit Diddy stehen. Der Rapper sitzt seit September hinter Gittern. Seitdem kursieren unzählige Negativschlagzeilen rund um seine Person, seine früheren Promi-Partys und angebliche Vergehen. Unter anderem soll der Musiker einen Zehnjährigen sexuell missbraucht, Angestellte zu sexuellen Handlungen und Drogenkonsum gezwungen oder eine Studentin vergewaltigt haben. Insgesamt wurde der US-Amerikaner schon von mehr als 120 vermeintlichen Opfern angezeigt. Sein Prozess ist für das zweite Quartal 2025 angesetzt.

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy im September 2019

