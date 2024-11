Richter beruft eine Notfallanhörung im Fall P. Diddy ein

P. Diddy (55), der seit Wochen in Untersuchungshaft sitzt, steht nun im Mittelpunkt einer dramatischen Gerichtsverhandlung, nachdem seine Gefängniszelle in New York durchsucht worden ist. Laut TMZ beschlagnahmten Beamte während dieser Razzia handschriftliche Notizen des Musikmoguls, die vertrauliche Informationen zwischen ihm und seinen Anwälten enthalten sollen. Diddy befindet sich seit dem 16. September im berüchtigten Brooklyn-Komplex, nachdem er wegen schwerwiegender Vorwürfe stark in die Kritik geraten war. Seine Anwälte haben jetzt eine Dringlichkeitssitzung beantragt, die vom Richter Arun Subramanian geleitet wird, um die Rechtmäßigkeit der Beschlagnahmung zu klären.

Die Vorwürfe gegen Diddy sind schwerwiegend. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Frauen entführt und unter Drogen gesetzt zu haben, um sie seinen sexuellen Wünschen gefügig zu machen. Diese sogenannten "Freak Offs" sollen mehrtägige Orgien gewesen sein, die Exzesse unter Alkohol und Drogen umfassten. Zusätzlich soll Diddy jetzt im Gefängnis sein Netzwerk genutzt haben, um Zeugen hinter Gittern zu manipulieren, indem er Telefonleitungen anderer Insassen angeblich missbrauchte. Die Staatsanwälte seien der festen Überzeugung, dass der prominente CEO von Bad Boy Records ein Risiko für die Gemeinschaft darstelle, was zu mehreren gescheiterten Kautionsanträgen führte.

Inmitten dieser rechtlichen Turbulenzen bleibt das persönliche Leben von Diddy nicht unbeachtet. Sein familiärer Hintergrund rückt immer wieder ins Zentrum des Interesses, vor allem durch seine enge Verbindung zu seinen sieben Kindern. Diese zeigten in einem kürzlich auf Instagram veröffentlichten Video ihre Unterstützung, indem sie ihm zum Geburtstag gratulierten. Dieses Video, das möglicherweise vom Rapper selbst orchestriert wurde, könnte als Versuch gewertet werden, die öffentliche Wahrnehmung in seinem Fall positiv zu beeinflussen. Der Fall "Diddy" nahm seinen Anfang mit Cassie Ventura, deren Klage schließlich eine Welle weiterer Anschuldigungen von anderen Personen auslöste. Während Diddy weiterhin alle Anklagen bestreitet, rollt nun eine neue Welle rechtlicher Herausforderungen auf ihn zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige