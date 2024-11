"Schnarchatorium" enthüllt: Tom Cruise' geheime Schlaf-Oase

Jetzt wurden die ungewöhnlichen Schlafgewohnheiten von Tom Cruise (62) enthüllt! In seinem früheren Zuhause mit Ex-Frau Katie Holmes (45) installierte der Schauspieler ein sogenanntes "Schnarchatorium". Wie Hello! berichtete, war das ein luxuriöses Schlafzimmer in ihrer Villa in Beverly Hills, das komplett schallisoliert und klimatisch kontrolliert wurde, um ungestörte Nächte zu gewährleisten. Bereits um das Jahr 2011, also kurz bevor sich das Paar 2012 trennte, soll Tom das spezielle Zimmer eingerichtet haben, um seine nächtlichen Geräusche der Schauspielerin nicht zur Belastung werden zu lassen.

Obwohl der "Top Gun"-Star und Katie offiziell angeblich nicht in getrennten Zimmern schliefen, bestätigten seine Vertreter damals gegenüber Daily Mail die Existenz des speziellen Schlafzimmers. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Toms Schlafgewohnheiten für Schlagzeilen sorgen. Anfang dieses Jahres wurde er in Süd-London gesehen, wie er einen Helikopter flog und dabei ein Nasenpflaster trug, das angeblich beim Schnarchen helfen solle.

Nach der Trennung von Katie im Jahr 2012 behielt Tom das Anwesen in Beverly Hills, verkaufte es jedoch 2016 für knapp 36.975.411 Euro an den Milliardär Leon Black. Die prächtige Villa umfasste sieben Schlafzimmer, neun Badezimmer, einen Tennisplatz, einen großen Swimmingpool und einen Weinkeller. Der Schauspieler besitzt zudem Immobilien in Florida, Colorado und England. Besonders gerne hält sich Tom im Vereinigten Königreich auf, wo er die Ruhe schätzt und die Einheimischen ihn in Frieden lassen. Außerdem wurden die jüngsten Mission: Impossible-Filme vermehrt in englischen Studios gedreht, was es für ihn praktisch macht, dort einen Wohnsitz zu haben.

Getty Images Katie Holmes und Tom Cruise im Dezember 2011 in New York

Backgrid Tom Cruise im September 2024

