So viel bekommt Stefan Mross für "Schlag den Star"-Teilnahme

Kurz vor dem Jahreswechsel will es Stefan Mross (48) noch einmal ganz genau wissen: Der ARD-Star wird sich bei Schlag den Star mit Bülent Ceylan (48) duellieren. Am 28. Dezember treten die beiden Männer in bis zu 15 Spielen gegeneinander an und müssen ihr Können unter Beweis stellen. Für den Sieger gibt es am Ende on top einen Geldkoffer, der mit Scheinen im Wert von 100.000 Euro gefüllt ist. Der Sänger und der Comedian dürfen sich aber wohl jeweils schon über eine Gage von 50.000 Euro freuen, wie Bild erfahren haben will.

Von Stefans Gage könnte der Musiker sich und seiner Partnerin Eva Luginger einen kleinen, großen Traum erfüllen. Mit der Schlagersängerin ist der 48-Jährige bereits seit März vergangenen Jahres zusammen und verfolgt offenbar strikte Zukunftspläne. "Eine Hochzeit ist etwas, das ich mir vorstellen kann", verriet er im Interview mit Neue Post. Und das, obwohl er auf dem Papier immer noch mit seiner Ex Anna-Carina Woitschack (32) verheiratet sein soll. Das Thema Hochzeit ist aber trotzdem sehr präsent in Stefans Kopf. "Wir reden bereits darüber", betonte er.

Die Liebe zwischen Stefan und Eva ist sogar so groß, dass sie sich entschieden haben, ihr Leben auf engstem Raum miteinander zu verbringen. Im Juli dieses Jahres legte sich das Sängerpärchen ein Zuhause auf vier Rädern zu. "Ich wollte ja eigentlich wieder sesshaft werden, aber meine Eva hatte die Idee, unser Leben ganz in ein Wohnmobil zu verlegen. Sie ist wie ich seit ihrer Kindheit ein großer Camping-Fan und liebt es, immer unterwegs zu sein", erklärte Stefan gegenüber Bild die gemeinsame Entscheidung.

Michael Kremer / Future Image / ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im September 2022

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger im September 2024

