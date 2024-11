Wow: So groß ist der Sohn von Jennifer Lawrence inzwischen

Die schwangere Schauspielerin Jennifer Lawrence (34) ist seit 2022 bereits Mutter eines Sohnes namens Cy (2). Mit ihm genießt die stolze Mama offensichtlich nur allzu gerne jede freie Minute. So wurden die beiden erst am vergangenen Sonntag bei einem spaßigen Mutter-Sohn-Ausflug im sonnigen Los Angeles gesehen. Auf neuen Schnappschüssen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist ihr Spross zu erkennen, wie er glücklich auf einer Wiese spielt. Jennifer sitzt in einem lässigen Outfit neben ihm und scheint ihn bei dieser Gelegenheit entspannt zu beobachten.

Die ruhige Zweisamkeit hielt allerdings nicht besonders lange an. Nur wenige Stunden, nachdem die Berühmtheit mit ihrem Kind gesehen wurde, musste sie nämlich zu einem glamourösen Event eilen. Bei den 15. Governors Awards in Hollywood strahlte Jennifer am selben Tag in einem figurbetonten braunen Kleid von Bottega Veneta. In diesem setzte sie direkt ihren wachsenden Babybauch in Szene, den sie zuvor noch erfolgreich mit ihrer lockeren Freizeitkleidung verhüllt hatte.

Die erneute Schwangerschaft der gefeierten Die Tribute von Panem-Darstellerin wurde im Oktober dieses Jahres offiziell bekannt gegeben. Die süße Neuigkeit, dass sie und ihr Ehemann Cooke Maroney ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs erwarten, verkündete das Magazin Vogue im Netz. Das erfreuliche Statement lautete: "Glückwünsche sind für Jennifer Lawrence angebracht! Die Oscar-gekrönte Schauspielerin wird ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann, dem Galeristen Cooke Maroney, begrüßen."

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Governors Awards 2024

Backgrid/Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

