"Daddy"-Blumen: So emotional ist Liam Paynes (31) Beisetzung

Heute findet die Beerdigung von Liam Payne (✝31) in der St. Mary the Virgin Church in Old Amersham, England, statt. Zahlreiche Fans säumten die Straßen, während die trauernde Familie zur Beisetzung des Sängers kam, um Abschied zu nehmen. An den Eingängen der Kirche aus dem 12. Jahrhundert wurden herbstliche Blumendekorationen aus roten und orangefarbenen Blättern und weißen Rosen angebracht. Aktuelle Fotos zeigen, wie Liam mit einer weißen Kutsche zur Trauerfeier transportiert wird. Das Kutschendach ist mit geschnörkelten Holzelementen und weißen Rosen verziert, die das Wort "Daddy" ergeben – was auf seine Rolle als Papa des siebenjährigen Bear anspielt.

Um dem 31-Jährigen die letzte Ehre zu erweisen, reisten auch seine ehemaligen One Direction-Kollegen – Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32), Niall Horan (31) und Zayn Malik (31) – an. Es ist das erste Mal seit neun Jahren, dass sich die Mitglieder der Band gemeinsam zeigen. Dass die Musiker an der Zeremonie teilnehmen, bestätigte vorab eine Quelle gegenüber The Sun: "Die Beerdigung wird im privaten Rahmen stattfinden. Nur seine Familie und engsten Freunde werden anwesend sein."

Liam war nicht nur für seine Musik bekannt, sondern auch für seine Bodenständigkeit und sein freundliches Wesen. Er wuchs in der englischen Stadt Wolverhampton auf und entdeckte schon früh seine Leidenschaft für Musik. Trotz seines Ruhms mit One Direction gelang es ihm, bescheiden und zugänglich zu bleiben. Nach deren Trennung verfolgte Liam auch Soloprojekte, wobei seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie Zedd (35) und Charlie Puth (32) besonders hervorzuheben ist. Liam kam am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires ums Leben.

Getty Images Trauerfeier für Liam Payne, November 2024

Getty Images Gedenkstätte für Liam Payne