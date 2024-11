Gleb Savchenko umgeht Versöhnungsgerüchte mit Brooks Nader

Wie steht es aktuell um Brooks Nader (28) und Gleb Savchenko (41)? Die Fans der Dancing with the Stars-Bekanntheiten spekulieren, ob sie möglicherweise doch wieder zueinandergefunden haben, nachdem das Ex-Paar vergangene Woche bei einem Date erwischt wurde. Der Profitänzer hält sich diesbezüglich jedoch bedeckt. "Es ist alles auf TikTok", antwortet Gleb im Interview mit E! News, nachdem das Magazin ihn auf die Gerüchte um ein Liebes-Comeback angesprochen hatte. "Folgt mir und Brooks einfach und es ist alles da", fügt er hinzu.

Auch wenn womöglich nicht erneut als Liebespaar – gemeinsam auf der Tanzfläche werden die zwei dennoch noch ein weiteres Mal zu sehen sein. "Wir tanzen zusammen beim 'Dancing with the Stars'-Finale. Alle Paare aus dieser Staffel kommen zurück und wir führen einen Tanz auf", verrät Gleb. Bisher haben die Tanzpaare einige kreative Meetings gehabt, in denen über die Kostüme, Musik und Choreografie gesprochen wurde. "Und nächste Woche beginnen wir dann mit den Proben", erklärt der 41-Jährige.

Gleb und Brooks lernten sich während ihrer Teilnahme bei "Dancing with the Stars" kennen – und lieben. Sogar ein Partnertattoo ließen sich das Model und der Russe stechen. Doch schon nach wenigen Monaten folgte die Trennung – Gleb hatte die Beziehung mit dem Covergirl per SMS beendet. "Gleb hatte sich sehr an Brooks gewöhnt und verbrachte sehr viel Zeit in ihrem Haus. Das hat die Menschen, die ihr am nächsten stehen, beunruhigt, einschließlich ihrer Freunde und Familie. Sie hat sich deswegen wirklich zurückgezogen. Er hat das mitbekommen und dann hat er die Sache beendet", erklärte ein Insider gegenüber der Daily Mail.

Getty Images Gleb Savchenko, Profitänzer

TikTok / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, September 2024

