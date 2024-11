Flirt vorbei: Brooks Nader entfernt Partnertattoo von Gleb

Brooks Nader (28) und Profitänzer Gleb Savchenko (41) lernten sich bei Dancing with the Stars kennen und entfachten schnell Liebesgerüchte. Nun scheint die Romanze der US-Stars vorbei zu sein und auch das gemeinsame Partnertattoo muss dran glauben. Im Gespräch mit TMZ plaudert das Model aus: "Ich befinde mich bereits im Entfernungsprozess.[...] Noch ein paar Sitzungen, dann müsste die Sache erledigt sein." Dass sie sich überhaupt auf diese permanente Liebesbekundung eingelassen hat, bereue sie nun. "Das war eine echte Fehlentscheidung", gibt die Beauty ganz offen zu.

Trotz der dicken Luft müssen Brooks und ihr Tanzpartner bald wieder viel Zeit miteinander verbringen. Bei "Dancing with the Stars" steht nämlich das Finale an und obwohl die beiden schon in der dritten Folge eliminiert wurden, werden sie dort gemeinsam über das Parkett schweben müssen. "Das könnte echt unangenehm werden", gesteht die 28-Jährige gegenüber dem Nachrichtenportal. Allerdings beharrt sie darauf, dass sie und der Choreograf nie wirklich ein Paar gewesen seien: "Ich würde es nicht als Beziehung bezeichnen. Man muss nicht mit jemandem zusammen sein, um rumzumachen."

Die Liebschaft der Sports-Illustrated-Berühmtheit und 41-Jährigen dauerte ungefähr so lang wie ihre gemeinsame Teilnahme an der Tanzshow. Im September kamen erste Spekulationen auf, doch Ende Oktober war dann alles aus. Ein Insider erklärte zu diesem Zeitpunkt gegenüber Daily Mail: "Gleb hatte sich sehr an Brooks gewöhnt und verbrachte sehr viel Zeit in ihrem Haus. Das hat die Menschen, die ihr am nächsten stehen, beunruhigt, einschließlich ihrer Freunde und Familie. Sie hat sich deswegen wirklich zurückgezogen. Er hat das mitbekommen und dann hat er die Sache beendet."

Getty Images Brooks Nader, Model

Getty Images Gleb Savchenko im September 2024

