Trotz Trennung: Brooks Nader und Ex Gleb auf Date ertappt

Vor etwa zwei Wochen haben Brooks Nader (28) und Gleb Savchenko (41) den Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen. Damit sollte der turbulente Flirt der beiden eigentlich zu Ende sein – doch neue Fotos, die People vorliegen, lassen jetzt das Gegenteil vermuten. Wie das Magazin berichtet, wurden die beiden bei einem Dinner-Date in Los Angeles gesehen. Sowohl das Model als auch der Profitänzer trugen dunkle Outfits: Brooks gleicht auf den Fotos einer Hollywood-Diva in ihrem Satinkleid und einem großen Fellmantel – Gleb rockt ein eher legeres Outfit aus Jeans, T-Shirt und Jeansjacke. Die beiden ehemaligen Turteltauben scheinen das Restaurant getrennt verlassen zu haben.

Sollte zwischen den beiden immer noch eine Flamme lodern? Dabei schien die Trennung für Brooks recht eindeutig zu sein. Immerhin ließ sie sich schon das gemeinsame Partnertattoo entfernen. Im Gespräch mit TMZ meinte sie erst kürzlich darüber: "Ich befinde mich bereits im Entfernungsprozess.[...] Noch ein paar Sitzungen, dann müsste die Sache erledigt sein. Das war eine echte Fehlentscheidung." Und nicht nur das: Auch dass sie und Gleb überhaupt ein Paar waren, zweifelt sie mittlerweile an. "Ich würde es nicht als Beziehung bezeichnen. Man muss nicht mit jemandem zusammen sein, um rumzumachen", stichelte sie gegen den Tänzer.

Brooks und Gleb hatten sich bei Dancing with the Stars kennengelernt. Als Team schwebten sie über das Tanzparkett, entfachten einige Gerüchte und knutschten sogar in der Öffentlichkeit miteinander herum – allerdings wurden sie schon in der dritten Folge hinausgekickt. Kurz danach machten sie auch schon die Trennung bekannt. Gleb soll laut einem Insider per SMS mit dem Model Schluss gemacht haben! "Gleb hatte sich sehr an Brooks gewöhnt und verbrachte sehr viel Zeit in ihrem Haus. [...] Sie hat sich deswegen wirklich zurückgezogen. Er hat das mitbekommen und dann hat er die Sache beendet", verriet der Informant gegenüber Daily Mail.

Anzeige Anzeige

Instagram / brooksnader Brooks Nader und Gleb Savchenko

Anzeige Anzeige

Getty Images Gleb Savchenko und Brooks Nader im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige