Liam Paynes Beerdigung: Freundin Kate Cassidy ist angekommen

Nun heißt es Abschied nehmen. Am heutigen Mittwoch findet die Beisetzung des verstorbenen Musikers Liam Payne (✝31) statt. In seiner Heimatstadt Wolverhampton findet der One Direction-Star seine letzte Ruhe. Nun treffen die ersten Gäste zu der Trauerfeier ein. Mittlerweile ist auch Liams Freundin Kate Cassidy eingetroffen. Die Internetbekanntheit trägt einen schwarzen Rollkragenpullover, eine schwarze Hose und einen passenden Mantel mit Pelzbesatz. Ihre Augen verdeckt sie mit einer dunklen Sonnenbrille.

Kate ist nicht die einzige, die auf dem Weg zum privaten Gottesdienst ist. Die Beauty ist in Begleitung von Elizabeth Hurleys (59) Sohn Damian Hurley (22). Der Schauspieler entschied sich anlässlich der Bestattung für einen edlen schwarzen Anzug. Auch Liams ehemalige Band-Kollegen Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) werden bei der Zeremonie erwartet.

Liam ist am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires, Argentinien, ums Leben gekommen. Der Sänger erlitt bei seinem Sturz lebensgefährliche Verletzungen. Wie ein Sprecher des alarmierten Rettungsdienstes gegenüber La Nacion berichtete, habe es keine Möglichkeit der Wiederbelebung gegeben. Die Ärzte konnten vor Ort nur noch den Tod des "Perfect"-Interpreten bestätigen.

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Januar 2023

MEGA / Raw Image LTD Liam Payne, Sänger