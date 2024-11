"Hochzeit auf den ersten Blick"-Christian schwärmt von Emma

In der dritten Hochzeit auf den ersten Blick-Folge der elften Staffel gingen Christian und Emma den Bund der Ehe ein – und das, ohne sich jemals zuvor gekannt zu haben. Promiflash hat bei dem Bankfilialleiter nachgefragt: Was ging ihm durch den Kopf, als er seine Braut zum ersten Mal sah? "Ich hatte einen sehr positiven Eindruck von Emma", schwärmt Christian und ergänzt: "Optisch hat sie mir sehr gefallen in ihrem Kleid, und bei der Rede der Standesbeamtin habe ich einige Informationen über sie gehört, bei denen ich dachte, dass das ein super Match ist."

Nach der Trauung auf Barockschloss Lichtenwalde tauschten die frischgebackenen Eheleute bereits viele Küsse miteinander aus. Im Gespräch mit Promiflash verriet der 31-Jährige, dass der Austausch von Zärtlichkeiten für ihn eine große Rolle spielt. "In einer Beziehung ist mir unter anderem körperliche Nähe schon sehr wichtig. Da gehören Küsse natürlich auch dazu", machte Christian deutlich. Deswegen habe er auch direkt eine gewisse "Verbundenheit" zu Emma gespürt.

Als Neu-Ehepaar ging es für die beiden in der vierten Folge des Sozialexperiments auf Hochzeitsreise nach Sri Lanka – wenn auch mit einigen Hürden. Aufgrund starker Kopfschmerzen und Flugangst musste die 25-Jährige in die Notaufnahme. Letztendlich gaben die Ärzte aber Entwarnung, und Emma durfte fliegen. Im Einzelinterview erklärte die Yogalehrerin: "Wir waren ja dann am Tag bei mehreren Ärzten und haben da echt viele Stunden verbracht. Es war eine Extremsituation, und das hat uns aber zusammengeschweißt."

Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

