Jessica Haller wollte "Love is Blind: Germany" moderieren

Ab dem 3. Januar machen sich Singles bei "Love is Blind: Germany" auf die Suche nach der großen Liebe. Moderiert wird die Datingshow von den zwei erfahrenen Moderatoren Stephanie Brungs (35) und ihrem Ehemann Christian Wackert. Während die Fans gespannt auf den Showbeginn hinfiebern, hadert Jessica Haller (34) mit der Wahl der Moderatoren. In ihrer Instagram-Story verrät sie jetzt, dass sie sich ebenfalls als Moderatorin beworben hatte. "Am Ende hat diesen Job eine ausgebildete Moderatorin bekommen, was natürlich hart war", gesteht die Reality-TV-Darstellerin enttäuscht.

Ihren Traum, als Moderatorin zu arbeiten, hängt Jessica dennoch nicht an den Nagel. "Ich möchte mich nächstes Jahr unbedingt in diesem Bereich weiterentwickeln! Beim Casting habe ich gemerkt, wie sehr ich in dieser Rolle aufgeblüht bin", erklärt die 34-Jährige und gibt sich trotz des Rückschlags selbstbewusst: "Ich glaube, dass ich als Moderatorin genau das gewisse Etwas mitbringen könnte." Die Mutter einer Tochter ist überzeugt, dass es mehr Moderatorinnen brauche, die "nicht auf Hochglanz poliert sind".

Zumindest die Zuschauer freuen sich auf das Moderationsduo Stephanie und Christian. Unter einem Instagram-Clip, bei dem die beiden Journalisten vorab Fragen zur Sendung beantworten, feiern die Fans die Besetzung in den Kommentaren. "Ihr seid das perfekte Paar für dieses Format. Darauf freue ich mich schon so sehr" oder "Liebe die Serie. Freue mich sehr auf euch", lauten nur zwei der begeisterten Stimmen.

Anzeige Anzeige

Hauter, Katrin / ActionPress Jessica Haller, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / chriswackert Chris Wackert und Steffi Brungs, Moderatoren-Duo "Love is Blind Germany"

Anzeige Anzeige