"Love is blind: Germany" kommt schon ganz bald auf Netflix

Datingshow-Fans aufgepasst – das Warten hat schon bald ein Ende: Die bereits vor Monaten angekündigte deutsche Version von Liebe macht blind wird unmittelbar nach dem Jahreswechsel über die Bildschirme flackern. Wie nun verkündet, ist "Love is Blind: Germany" ab dem 3. Januar 2025 auf Netflix zu finden. Die Moderation übernehmen dabei niemand Geringeres als Stephanie Brungs (35) und Christian Wackert – die sich mit der Liebe angesichts ihrer langjährigen Ehe bestens auszukennen scheinen.

Der "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Star tritt der Datingshow voller Begeisterung gegenüber. "Dass die Singles bei 'Love is Blind: Germany' die alltägliche und oft überladene Dating-Welt verlassen, finde ich extrem mutig", meint Chris. Besonders schön finde der 35-Jährige den Gedanken, dass sich zwei Menschen finden und im Bestfall direkt davon überzeugt sind, den Rest ihres Lebens miteinander verbringen zu wollen. "Wir freuen uns sehr, sie auf dieser aufregenden und verrückten Reise begleiten zu dürfen", fügt Steffie gespannt hinzu.

Bei "Love is Blind: Germany" bekommen 30 Singles die Chance, sich bei Blind Dates zu verlieben. Besonders reizend ist dabei allerdings der Fakt, dass sich die Date-Partner beim ersten Treffen nicht sehen. Was zählt, ist also nur das Innere des Gegenübers. Funkt es zwischen ihnen, entscheiden sie, sich anschließend das Jawort geben zu wollen – und erst dann, bei der Verlobung, sehen sie sich das erste Mal!

