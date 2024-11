Julian F.M. Stoeckel trauert um die Dragqueen Angelo Conti

Julian Stoeckel (37) teilt eine bewegende Videobotschaft in den sozialen Medien, denn sein guter Freund, Angelo Conti, ist plötzlich verstorben. "Ich kenne die ganzen Umstände noch nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist und wie, warum und wieso ...", schluchzt der Realitystar in seinem Instagram-Clip und erklärt, dass ihn die Nachricht vom Tod der Dragqueen in Thailand erreichte. "Ich habe mit seinen engsten Freunden und Lebensbegleitern gesprochen und ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie sehr es mich mitnimmt, dass Angelo gestorben ist, kann ich einfach nicht in Worte fassen", trauert die TV-Bekanntheit sichtlich überwältigt.

Angelo und Julian verband seit Jahren eine enge Freundschaft, wie letzterer in seinem Video betont: "Ich stehe neben mir. Das kann ich kaum ertragen. Ich bin so wahnsinnig traurig, weil ich Angelo so wahnsinnig sehr gemocht habe. Wir waren so sehr aufeinander eingespielt, hatten so viele, so unfassbar lustige Reisen, Shows, Fernsehauftritte, auf der Bühne, privat – ich kann es nicht realisieren." Zu Ehren des Travestie-Comedians wolle er nun gemeinsam mit dessen Liebsten in Deutschland eine "bunte Feier" veranstalten, um ihn gebührend zu verabschieden.

Angelo war zu Lebzeiten seit über drei Jahrzehnten als Travestiekünstler tätig und bezeichnete sich selbst als "Bauernsohn aus dem Südburgenland". Vor allem in Österreich gab er häufig Shows und trat als Einzelperson auf. Gegenüber Vogue verriet der Komödiant: "Ich bin in Österreich viel auf Tour gewesen, jetzt bin ich ein bisserl müde geworden. Seit 35 Jahren bin ich im Travestie-Geschäft, heute betreibe ich außerdem ein Lokal in Wien. In Deutschland bin ich bisher wenig aufgetreten, der Markt hier ist übersättigt, es gibt so viel Travestie!"

Instagram / angelo.conti.diva Angelo Conti und Julian F.M. Stoeckel, März 2024

Instagram / angelo.conti.diva Angelo Conti und Julian F.M. Stoeckel, Oktober 2023