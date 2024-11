Nach Drama: Werden Pietro Lombardi und Laura bald heiraten?

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) machten zuletzt keine einfache Zeit durch. Der Sänger und seine Liebste gerieten vor einigen Wochen in einen schlimmen Streit, der so eskalierte, dass sogar die Polizei anrücken musste. Mittlerweile haben die beiden ihre Streitereien anscheinend aber wieder beigelegt. In einem Q&A auf Instagram beantwortet die zweifache Mutter nun, wie es derzeit mit den Plänen über ihre Eheschließung aussieht. "Wir haben es mit der Hochzeit nicht eilig", gibt Laura zu.

Auch die Gründe dafür erklärt sie in ihrer Story: "Ursprünglich war der Plan, zu heiraten, wenn Leano etwas älter ist und den Tag bewusst miterleben kann. Jetzt haben wir uns überlegt, noch zu warten, bis auch Amelio größer ist, damit alle Kinder diesen besonderen Moment mit uns teilen können." Laut Laura hätten andere Dinge jetzt erstmal Vorrang: "Außerdem gibt es noch genug zu tun, mit der Baustelle vom Haus, die Taufe von Amelio etc. Das Timing muss einfach passen und wir möchten alles in Ruhe angehen", verrät sie weiter.

Mit ihrer Auseinandersetzung, die für Laura sogar im Krankenhaus endete, hatten die Turteltauben für ordentlich Negativschlagzeilen gesorgt. In einem Bild-Interview versuchten Laura und Pietro sich im Anschluss zu erklären: "Ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten", gestand die Content Creatorin und gab zu, dass die Nerven bei beiden einfach blank gelegen hätten. Da sie überfordert mit der Situation gewesen sei, habe sie schließlich die Polizei gerufen. In der Klinik sei sie aber nur zum Check-up gewesen – Pietro habe sie nicht angerührt.

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

