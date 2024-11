Nach Rücken-OP: Jessica Haller macht große Fortschritte

Ende August musste sich Jessica Haller (34) aufgrund einer Erkrankung einer Operation an der Wirbelsäule unterziehen. Seitdem gab die Influencerin immer wieder Einblicke in ihre Genesung und gab offen zu, dass ihr die Zeit nach dem Eingriff alles andere als leichtfiel. Nun hat die TV-Bekanntheit aber ein positives Update für ihre Follower. "Diese Woche hatte ich das Gefühl, einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht zu haben! Philipp hat mir geholfen, mich trotz meiner eingeschränkten Beweglichkeit gut zu fühlen", schwärmt sie in ihrer Instagram-Story.

In ihrem Statement gesteht sie aber auch, dass es ihr eine Zeit lang nicht gut ging: "Beim ersten Mal Yoga nach der OP hatte ich im Six Senses einen psychischen Zusammenbruch, weil mir bewusst wurde, dass nichts mehr so sein wird wie früher. Das hat mich unglaublich getroffen." Mittlerweile sieht das aber auch schon wieder ganz anders aus. "Aber jetzt, einige Wochen später, geht es mir deutlich besser, und ich merke, wie wichtig es ist, geduldig mit sich selbst zu sein. Es ist ein langer Weg, aber jeder kleine Fortschritt fühlt sich wie ein Sieg an", erklärt sie zuversichtlich.

Im Sommer machte die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin öffentlich, dass sie unter einer Rückenerkrankung leidet, die sie aber nicht näher spezifizierte. "Ich habe gestern den halben Tag durchgeweint. Mein OP-Termin steht", gab sie damals in ihrer Instagram-Story preis und erzählte, dass sie bereits seit Jahren unter starken Rückenschmerzen gelitten habe, die sie auch mit der Hilfe eines Therapeuten nicht in den Griff bekommen konnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im August 2024

Anzeige Anzeige