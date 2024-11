Nach Tyson-Sieg: Dieser Weltmeister fordert Jake Paul heraus

Jake Paul (27), der bekannte YouTuber und inzwischen auch Boxer, steht vor einer neuen Herausforderung. Nachdem er kürzlich Boxlegende Mike Tyson (58) besiegt hat, wurde er von keinem Geringeren als dem Schwergewichts-Champion Daniel Dubois herausgefordert. Der 27-jährige IBF-Titelhalter forderte Jake über Instagram zu einem Kampf um die "legitime Schwergewichtsweltmeisterschaft" auf. Jake reagierte auf Dubois' Herausforderung mit einem humorvollen Kommentar und dem Bild eines Ticketautomaten, das besagt, Dubois solle sich für diese Gelegenheit in der Schlange hinten anstellen.

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, in dem Jake Paul langsam in der Welt des Boxens anerkannt wird, nachdem er sowohl in Amateur- als auch in Profi-Wettkämpfen Erfolge feiern konnte. Trotz der Tatsache, dass Dubois eine beeindruckende Bilanz von 22 Siegen bei nur zwei Niederlagen aufweist und damit die größte Herausforderung in Jakes Karriere darstellen würde, bleibt dieser unbeeindruckt. Dennoch plant er, seinen Promotionspartner mit Dubois' Team in Kontakt zu bringen, um mögliche weitere Schritte zu besprechen.

Jake Paul, der ursprünglich durch seine YouTube-Videos berühmt wurde, hat sich in den letzten Jahren intensiv dem Boxsport gewidmet. Seine Transformation von einem Online-Entertainer zu einem ernsthaften Boxer hat bei seinen Fans und Kritikern sowohl Erstaunen als auch Skepsis ausgelöst. Trotz der ständigen Kontroversen um seine Kämpfe ist es Jake gelungen, eine große Anhängerschaft zu gewinnen, was ihm in der Welt des Boxens erhebliche Medienaufmerksamkeit und finanzielle Erfolge eingebracht hat. Boxfans wollen sehen, dass Jake Paul sich einer "echten" Herausforderung stellt, nachdem er Mike Tyson besiegt hat. Mit dem Kampf gegen Daniel Dubois könnte sich nun ihr Wunsch erfüllen.

Getty Images Boxer Jake Paul, März 2024

Getty Images Jake Paul und Mike Tyson bei ihrem Boxkampf im November 2024

