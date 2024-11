Jake Paul feierte den Sieg über Mike Tyson pompös in Dallas

Jake Paul (27), der bekannte Influencer und mittlerweile erfolgreiche Boxstar, hat vor wenigen Tagen Mike Tyson (58) in einem mit Spannung erwarteten Kampf besiegt. Der spektakuläre Fight, der von unzähligen Menschen weltweit über Netflix verfolgt wurde, endete nach acht Runden mit einem klaren Sieg nach Punkten für Jake. Kurz danach wurde der Gewinner in Dallas auf einer schillernden After-Fight-Party gesichtet, die von seiner Firma Betr veranstaltet wurde. Fest an seiner Seite stand Freundin und Sportlerin Jutta Leerdam (25). Auf Bildern, die TMZ vorliegen, sind die beiden beim Feiern zu sehen, wobei die Olympionikin in ihrem ungewöhnlichen Party-Outfit bewies, dass auch Sport-BH und passende Leggings durchaus Glamour versprühen können.

Die After-Party in Dallas, die direkt im Anschluss an Jakes Sieg stattfand, war ein Ereignis der Extraklasse. Die Veranstaltung zog zahlreiche bekannte Persönlichkeiten an, darunter die Schauspielerin Amber Rose (41), die den Kampf zuvor selbst moderiert hatte. Ein besonderes Highlight der Feier war unter anderem der Live-Auftritt eines Straßenkünstlers, der beeindruckende Porträts von Jake und dem ihm im Kampf unterlegenen Mike schuf. Der Nachwuchsboxer, der erst seit 2020 im Profisport aktiv ist, zeigte sich laut TMZ begeistert von den Arbeiten des Künstlers und lobte ihn in höchsten Tönen.

Der für viele überraschende Ausgang des Boxkampfes untermauert Jakes große Ambitionen, sich in der Welt des Boxsports zu etablieren. Der gebürtige Amerikaner, der seine Karriere als YouTuber und Social-Media-Star startete, hat in der Boxwelt bereits einen beachtlichen Ruf und auch privat läuft offenbar alles rund: Seine Beziehung zu Jutta ist seit 2023 offiziell und sorgt regelmäßig für romantische Schnappschüsse. Die beiden teilen nicht nur das Interesse am Profisport, sondern auch die Liebe zu den sozialen Medien, wo dem beliebten Pärchen Millionen von Menschen folgen. In puncto Boxkarriere hat Jake auch schon den nächsten Gegner im Visier: Ein MMA-Fight gegen Conor McGregor (36) soll geplant sein. Fans erwarten mit Spannung, welche Überraschungen der Sportler künftig noch bereithält.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jakepaul Jutta Leerdam und Jake Paul laufen Hand in Hand

Anzeige Anzeige