Pochers planen Podcast-Collab mit Bushido und Anna-Maria

Oliver Pocher (46) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) haben Anis Ferchichi, besser bekannt als Bushido (46), und dessen Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (43) ein überraschendes Angebot gemacht: Sie möchten gemeinsam einen Spezial-Podcast aufnehmen. Während einer Live-Episode ihres eigenen Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" schlug Sandy vor, dass sich die beiden Paare zusammentun und als Quartett auftreten könnten. Anna-Maria hat bereits auf das Angebot reagiert und scheint der Zusammenarbeit positiv gegenüberzustehen.

In der Live-Episode witzeln Sandy und Oli über die wohl offensichtlichste Gemeinsamkeit der beiden Paare: die große Anzahl an Kindern. Oli und Sandy haben drei gemeinsame Kinder aus ihrer Ehe, und jeder von ihnen hat in zweiter Ehe noch einmal zwei Kinder bekommen. Anis und Anna-Maria sind stolze Eltern von acht Kindern. Zusammen kommen sie somit auf beeindruckende 15 Kinder. Oli scherzte im Podcast: "Das wäre doch mal eine Idee, dass wir vier einen Podcast-Spezial machen. Zusammen 500 Kinder." Sandy ergänzte: "Wir sollten uns irgendein Spieleparadies suchen, wo im Hintergrund die Kinder spielen." Ihr Ex fügte hinzu: "Wir machen den Live-Podcast aus dem Spieleparadies. Und wir sind, allein schon wenn die Kinder da sitzen, ausverkauft. Wir müssen gar keine Karten mehr verkaufen. Das ist alles unseres, was dann da sitzt."

Anna-Maria hat sich bereits zu dem Vorschlag geäußert. In einer Instagram-Story teilte sie den Clip mit dem Einladungsangebot der Pochers und zeigt sich erfreut über die Idee. Besonders den scherzhaften Kommentar, dass beide Familien zusammen 500 Kinder hätten, scheint sie lustig zu finden. Auch Anna-Maria und Anis begeistern seit mittlerweile fast zwei Jahren mit ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" ihre Zuhörer – inklusive Podcast-Tour durch Deutschland. Ohne dass Anis auf der Bühne rappen musste, füllte das Paar Hallen mit insgesamt rund 12.000 Zuschauern.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Familie im Jahr 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Ehepartner

