Prinz William glänzt ohne Kate bei diplomatischem Empfang

Eigentlich macht Prinz William (42) doch immer eine gute Figur – so auch im Buckingham-Palast am vergangenen Dienstag. Zusammen mit seinem Vater König Charles (76) und dessen Frau Königin Camilla (77) empfing der britische Thronfolger dort eine Reihe diplomatischer Vertreter. Ein Anlass, für den William sich ordentlich in Schale warf. In einem eleganten Frack und mit weißer Fliege begrüßte er die Gäste – dabei hatte der Royal wie meist glänzende Laune. Er unterhielt sich angeregt mit den Besuchern, strahlte und wirkte überaus interessiert. Lediglich auf die Anwesenheit seiner Frau Kate (42) musste die Gesellschaft verzichten. Ihr nächster öffentlicher Auftritt wird erst zum großen Weihnachtskonzert erwartet.

Die Prinzessin von Wales ist erst vor einigen Wochen offiziell zu ihrer Arbeit zurückgekehrt, nachdem sie in der ersten Jahreshälfte mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hatte. Seitdem zeigt Kate sich immer häufiger bei Events, zuletzt während einer Feierlichkeit zum Remembrance Day. Anfang Dezember soll dann ihr Weihnachtskonzert stattfinden – ein Event, das für Kate eine große Bedeutung hat, denn sie organisiert es bereits seit vielen Jahren. Laut The Sun gab ein Sprecher des Kensington-Palastes schon ein paar Details zur diesjährigen Veranstaltung preis: "In diesem Jahr wollte Ihre Königliche Hoheit die vielen Menschen feiern, die Menschen in Not unterstützen – Menschen, die inspiriert, beraten, getröstet und vor allem gezeigt haben, dass Liebe das größte Geschenk ist, das wir erhalten können."

Auch William wird dabei sicherlich zur Unterstützung an ihrer Seite sein. Die beiden sind mittlerweile schon 13 Jahre verheiratet. Diese Zeit war mit vielen Höhen und Tiefen gespickt. Nicht nur Kates Krankheit war sicherlich eine Belastung, auch der anhaltende Streit mit Williams Bruder Harry (40) und seiner Frau Meghan (43) stellte das Paar vermutlich vor die ein oder andere Herausforderung. Das ändert aber nichts an der engen Bindung der beiden. "Wenn man sie bei Terminen sieht, merkt man, dass sie augenscheinlich noch immer sehr verliebt ineinander sind", meinte die Royal-Expertin Roya Nikkah zu Fox News Digital.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, britische Royals

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

