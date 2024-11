Prinz William und Kate sind immer noch verliebt wie Teenager

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) zeigen der Welt, dass ihre Beziehung auch nach 13 Jahren Ehe noch immer voller Leidenschaft ist. Trotz herausfordernder Jahre strahlten der britische Thronfolger und seine Liebste stets eine enge Verbundenheit aus. "Wenn man sie auf Terminen sieht, merkt man, dass sie augenscheinlich noch immer sehr verliebt ineinander sind", erklärte die Royal-Expertin Roya Nikkhah vor wenigen Tagen Fox News Digital. Die beiden würden sich öffentlich gegenseitig unterstützen und stets sicherstellen, dass es dem anderen gut geht. "Einer schaut immer nach dem anderen. Als sie vor Kurzem zusammen in Southport waren, konnte man das sehen. Da wirkte Kate etwas verletzlich. Ich denke, dass sie einander den Rücken stärken", beobachtete die Expertin.

Die vergangenen Monate waren für die Eheleute eine echte Belastungsprobe. Wie bei König Charles III. (76) wurde auch bei Kate Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert. Trotz dieser Herausforderungen meisterten William und seine Familie ihren Alltag. So kümmerte sich der britische Thronfolger um seine Pflichten und um die drei gemeinsamen Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Derweil unterzog sich Kate einer Chemotherapie, die sie im September beendete. Danach zeigten sie in einem emotionalen Video, wie viel Liebe sie füreinander und für ihre Kinder empfinden. "Die königliche Familie ist nicht für öffentliche Liebesbekundungen bekannt, aber ihre Körpersprache sprach hier Bände. Catherines Krankheit und der Umstand, dass William so viel Zeit mit ihr verbringt, haben sie noch näher zusammengebracht, wenn das überhaupt möglich ist", erklärte Richard Fitzwilliams ebenfalls gegenüber Fox News Digital.

Der Prinz und die Prinzessin von Wales lernten sich 2001 als Studenten an der Universität St. Andrews kennen. Kurz darauf wurden sie ein Liebespaar, zogen zusammen in eine Studenten-WG und genossen die erste Zeit als Paar. Nach einigen kleinen Unterbrechungen verlobten sie sich schließlich 2010. Ein Jahr später, am 29. April 2011, läuteten für sie in der Westminster Abbey die Hochzeitsglocken. Allein auf YouTube verfolgten 72 Millionen Menschen ihre Vermählung live. Damals warfen sich William und Kate viele verliebte Blicke zu und das ist auch 13 Jahre später noch immer der Fall.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit

