Prinzessin Kate nahm still und heimlich Arbeitstermin wahr

Prinzessin Kate (42) geht offenbar im Stillen wieder ihrer Arbeit nach. Wie nun unter anderem People berichtet, nahm die Princess of Wales am Dienstag abseits des Medienrummels an einem Treffen im Rahmen ihres Projektes Royal Foundation Centre for Early Childhood auf Schloss Windsor teil. Das belegt ein neuer Eintrag des Hofrundschreibens. "Die Prinzessin von Wales, die gemeinsame Schirmherrin der königlichen Stiftung des Prinzen und der Prinzessin von Wales, hielt heute Morgen ein Treffen zum Thema 'frühe Kindheit' auf Schloss Windsor ab", hieß es darin.

Die Veranstaltung auf Schloss Windsor ist Teil von Kates Herzensprojekt, das sie bereits im Juni 2021 gemeinsam mit ihrem Ehemann, Prinz William (42), ins Leben rief. Ziel des Royal Foundation Centre for Early Childhood ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung der frühen Kindheitsjahre zu schärfen und zu fördern. Bereits während ihrer Chemotherapie, die ungefähr vom Januar bis September lief, arbeitete die dreifache Mutter an diesem sowie anderen Projekten von zu Hause aus. Auch, wenn Kate ihre Krebstherapie inzwischen abgeschlossen hat, soll sie sich weiterhin nicht viel der Öffentlichkeit präsentieren wollen und es stattdessen langsam angehen. "Sie wird definitiv weniger tun", berichtete ein Insider dem Magazin im Herbst dazu.

Für ein großes Ereignis wird Kate aber in die Öffentlichkeit zurückkehren. Am 6. Dezember findet in der Westminster Abbey das alljährliche Weihnachtskonzert von Pippa Middletons (41) Schwester statt. "In diesem Jahr wollte Ihre Königliche Hoheit die vielen Menschen feiern, die Menschen in Not unterstützen – Menschen, die inspiriert, beraten, getröstet und vor allem gezeigt haben, dass Liebe das größte Geschenk ist, das wir erhalten können", erklärte ein Sprecher des Palastes gegenüber The Sun in der vergangenen Woche. Kate wird beim Christmas Carol Service rund 1.600 Personen für ihren außergewöhnlichen Einsatz gegenüber Mitmenschen ehren.

Getty Images Prinzessin Kate beim royalen Termin in London, Mai 2023

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinzessin Kate und Prinz George im Dezember 2023

